Tini Stoessel genera controversia tras su sorprendente cambio estético y reacciones en redes sociales

La popular cantante argentina Tini Stoessel ha causado un gran revuelo en sus redes sociales tras su reciente aparición, donde mostró un evidente cambio en su apariencia física. Este cambio se debe a un procedimiento estético, específicamente un aumento de busto, que ha generado una amplia variedad de reacciones entre sus seguidores y el público en general. La publicación de las fotos, donde se puede apreciar el resultado de la cirugía, se volvió tendencia en cuestión de horas, dividiendo opiniones sobre su decisión.

Reacciones a la nueva apariencia de Tini Stoessel

Algunos de los seguidores de Tini Stoessel han elogiado su nueva imagen, expresando que se siente más segura y feliz con su cuerpo. Sin embargo, también han surgido críticas que cuestionan la influencia que este cambio podría tener en sus jóvenes admiradores. Un comentario que se destacó fue el de una fanática que expresó: “Tanto que dijo que había que aceptar los cuerpos y se hizo gomas. No entiendo nada.” Otra usuaria, desilusionada, comentó: “Por lo que la admiraba, la sentía única, original y hasta distinguiéndose de todo el resto… ya lo perdió.”

Defensa ante las críticas

En mayo de 2024, Tini Stoessel se vio envuelta en una controversia tras recibir críticas por su apariencia física. El periodista Alejandro Pueblas, del noticiero A24 (América), hizo comentarios despectivos sobre su cuerpo, sugiriendo que debería comer más y que se veía muy delgada. Pueblas expresó: “Está flaquita igual, eh… un poquito más de… yo le daría un poco más de comida. Podría comer un poquito más. No es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada.” Además, insinuó que pensaba que Tini podría estar lidiando con problemas de salud relacionados con su peso.

En respuesta a estos comentarios, Tini Stoessel utilizó la red social X para defenderse, afirmando: “Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería; pero para mí, significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo.” También criticó la libertad con la que se opina sobre los cuerpos ajenos, señalando que es un problema grave, especialmente cuando proviene de comunicadores. “Al menos hoy decido por mí, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos Alejandro Pueblas,” agregó.

Disculpas del periodista

Tras la respuesta de Tini Stoessel, Alejandro Pueblas se vio obligado a disculparse, argumentando que no estaba al tanto de los comentarios negativos que la cantante había recibido. En su disculpa, dijo: “Si de algo sirve te pido disculpas, Tini Stoessel. Sinceramente, no sabía lo que te había pasado y, en ese momento, al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pedir disculpas.”

Este intercambio ha puesto de relieve la presión que enfrentan las figuras públicas en relación con su imagen y la forma en que los comentarios sobre sus cuerpos pueden afectar su bienestar emocional.