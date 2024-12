A24 y Alex Garland se unen nuevamente para explorar la cruda realidad de la Guerra de Irak

La compañía cinematográfica estadounidense A24 ha tenido un desempeño notable en los últimos años, produciendo varios proyectos que han recibido un gran reconocimiento por parte del público. Su más reciente éxito es Civil War, una película escrita y dirigida por Alex Garland, quien previamente colaboró con A24 en títulos como Ex Machina (2014) y Men (2022). En esta ocasión, Garland y A24 se han unido nuevamente para crear una película bélica que aborda un tema controvertido y relevante en la actualidad.

Detalles sobre Warfare

El nuevo proyecto titulado Warfare se basa en la Guerra de Irak, un conflicto que tuvo lugar entre 2003 y 2011. La narrativa de la película se presenta como cruda y realista, prometiendo impactar a los espectadores con su representación del conflicto. Para aportar un nivel adicional de autenticidad, Garland ha colaborado con Ray Mendoza, un veterano de guerra que participó en misiones en Irak, quien se encargará de co-dirigir y co-escribir el guion. La historia de Warfare está inspirada en las experiencias de Mendoza durante su tiempo en el conflicto, lo que añade un elemento personal y veraz a la narrativa.

Avance y producción

La producción de Warfare se encuentra en etapas avanzadas, y el 16 de diciembre se lanzó el primer tráiler oficial, lo que ha generado un aumento en el interés del público. En las imágenes del tráiler, se puede observar a un grupo de soldados en una misión en Irak que rápidamente se convierte en un caos tras una explosión. Las escenas retratan la brutalidad del conflicto a través de gritos, disparos y la lucha desesperada por sobrevivir mientras los soldados intentan cumplir su misión y salvar a los heridos.

Garland, al igual que en Civil War, busca ofrecer una experiencia visceral que sumerja al espectador en el trauma y las consecuencias de la guerra. A24 se esfuerza por plasmar en pantalla la crudeza y el realismo de estos escenarios bélicos, lo que es fundamental para reflejar la realidad de la guerra.

Elenco y presupuesto

El elenco de Warfare incluye a actores como Joseph Quinn (conocido por Gladiador II), Finn Bennett (True Detective: Night Country), Will Poulter (The Bear), Cosmo Jarvis (Shogun), Kit Connor (Heartstopper), Noah Centineo (El novato) y Charles Melton (May December), entre otros. Aunque no se ha revelado el presupuesto oficial de la película, se estima que será una producción de gran escala, similar o incluso superior a Civil War, que con un costo de 50 millones de dólares se convirtió en la película más costosa de A24 hasta la fecha.

Fecha de estreno

Warfare está programada para llegar a los cines en 2025, aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta de estreno.