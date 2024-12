Allison Mack: la actriz de “Smallville” y su oscuro vínculo con NXIVM

En la televisión, Allison Mack, quien interpretó durante una década a la mejor amiga de Clark Kent, proyectaba una imagen de dulzura. Sin embargo, la actriz que dio vida a Chloe Sullivan en la serie “Smallville” ocultaba un oscuro secreto. A pesar de que su carrera parecía estar en ascenso tras la finalización de la serie, Mack se alejó de Hollywood y se vio envuelta en un escándalo que la llevaría a ser condenada por su participación en la secta NXIVM, que se pronuncia “nexium”.

El reclutamiento en NXIVM

El objetivo de Mack dentro de NXIVM era la extorsión de mujeres, sometiéndolas a la voluntad de su líder, Keith Raniere, y forzándolas a mantener relaciones sexuales con él. Allison Mack, nacida en Alemania en 1982, se trasladó a Estados Unidos con su familia a los dos años. Desde pequeña, mostró interés por la actuación, participando en castings y obras de teatro, lo que la llevó a conseguir su papel en “Smallville” a los 18 años.

Mack mantuvo su papel durante diez años, lo que la convirtió en un blanco para Raniere. Durante el juicio que resultó en una condena de 120 años de prisión para Raniere por delitos que incluían tráfico sexual y extorsión, Mack declaró: “Me uní a NXIVM originalmente para encontrar un propósito”, llorando en la corte federal de Brooklyn. “Estaba perdida y quería encontrar algún lugar, alguna comunidad en la que me sintiera más cómoda”, admitió.

La naturaleza de NXIVM

A pesar de que los miembros de NXIVM afirmaban trabajar “para construir un mundo mejor”, Raniere había creado un sistema de “esclavitud” moderno dentro del grupo. Esta revelación sorprendió a quienes conocían a Mack, ya que no mostraba signos de tener un carácter retorcido. “Era una chica genial que parecía ser feliz, muy madura para su edad y muy responsable”, comentó Diane Hardin, su mánager, en una entrevista con The New York Times.

Mack era responsable de llevar a las “esclavas” a la secta, ubicada en Albany, Nueva York, para su ingreso. Durante el juicio, surgió el testimonio de una actriz californiana que acusó a Mack de haberla reclutado. Esta mujer, conocida como “Nicole”, relató cómo Mack la invitó a clases de superación personal antes de integrarla a la organización como “esclava”. Para ello, Nicole tuvo que proporcionar “garantías”, incluyendo un video sexual.

Las prácticas abusivas de NXIVM

Las integrantes de NXIVM eran grabadas mientras confesaban secretos familiares, lo que les servía a los líderes de la secta para extorsionarlas en caso de que quisieran abandonar el grupo. Nicole también afirmó que Mack coordinó encuentros sexuales abusivos con Raniere. El juicio se centró en un subgrupo de la secta para mujeres llamado DOS, donde algunas integrantes eran marcadas con las iniciales de Raniere en ceremonias que implicaban cauterización de la piel sin anestesia.

Las víctimas eran inmovilizadas por otras mujeres durante estos rituales, lo que evidenció la naturaleza coercitiva de la secta. A pesar de que al inicio de su carrera Mack no mostró señales de anormalidad, sus colegas la describieron como una joven “graciocísima y dispuesta a todo”, según Christine Lakin, quien trabajó en la serie “Paso a Paso” y conoció a Mack en North Hollywood. Sin embargo, otros conocidos la describieron como “ingenua”, sugiriendo que su deseo de conexión la llevó a involucrarse con NXIVM.

La transformación de Allison Mack

La búsqueda de Mack por un sentido de pertenencia la llevó a asistir a reuniones de NXIVM, donde su personalidad cambió drásticamente, alejándose de sus amistades. Una fuente anónima reveló que “una de las cosas más insidiosas que hace la secta es que te rompe, te desmorona para que solo te enfoques en tus imperfecciones”, lo que contribuyó a su manipulación. Con el tiempo, Mack comenzó a exigir a las asistentes de la secta que tomaran clases adicionales a un costo mayor y que reclutaran a otras personas para ascender dentro de la organización.

La condena y el perdón de Mack

En julio de 2023, Allison Mack cumplió una condena de tres años de prisión tras ser considerada la “número 2” de NXIVM. Su pena fue reducida de 15 años a 3 tras cooperar y proporcionar pruebas sobre los abusos en la secta. El magistrado que dictó la sentencia comentó: “Es necesario el castigo, pero también contemplar que ella fue manipulada y se sentía prisionera”.

En una carta al tribunal, Mack expresó su arrepentimiento: “Lo siento por aquellos de ustedes que traje a NXIVM. Lamento haberlos expuesto a los planes nefastos y emocionalmente abusivos de un hombre retorcido”. Actualmente, Mack no ha vuelto a publicar en sus redes sociales, a diferencia de su personaje en “Smallville”, que solía compartir sus vivencias en internet. Un examigo de la actriz, Frank Martorana, comentó: “Pasó de ser una amiga increíble y maravillosa a alguien con el cerebro lavado y no sabía cómo recuperarla”.