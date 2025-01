Diputada Gazmuri sancionada por no someterse a test de drogas, critica reglamento y defiende su postura

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas ha decidido imponer una sanción a la diputada Ana María Gazmuri del partido Acción Humanista, consistente en un descuento del 15% en su dieta parlamentaria. Esta medida se debe a que la diputada no se sometió al test de drogas que es obligatorio para todos los miembros del cuerpo legislativo. La resolución fue adoptada de manera unánime y se encuentra en conformidad con el reglamento que estipula que todos los diputados deben realizarse este control de forma semestral y aleatoria.

La diputada Ana María Gazmuri ha manifestado que acatará la sanción impuesta, sin embargo, ha enfatizado que su postura respecto al test de drogas no cambiará. Gazmuri considera que el reglamento es “mal implementado” y que vulnera derechos fundamentales. En sus declaraciones, la parlamentaria ha señalado que mientras no se subsanen las deficiencias del reglamento y no se garantice un debido proceso, continuará negándose a participar en los test de drogas.

En este contexto, Ana María Gazmuri recordó que desde el inicio del debate legislativo sobre esta normativa, votó en contra, argumentando que, como experta en la materia, identificó “falacias y errores graves” en su formulación. La diputada ha expresado su descontento con la actuación de la Comisión de Ética, indicando que ha sido pasiva en la revisión del reglamento y en la forma en que se ha llevado a cabo la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas.

“Me parece que la Comisión de Ética ha sido pasiva en el sentido de revisar justamente el reglamento y la votación y la forma incorrecta que ha sido llevada adelante en esta Cámara de Diputados y Diputadas. Y yo no me puedo prestar para situaciones que, claramente, desde todo mi conocimiento, están absolutamente fuera de lo que corresponde”, concluyó la parlamentaria.