Corte Suprema responde a críticas de Ángela Vivanco sobre el debido proceso y el fallo pendiente

La magistratura reafirma su compromiso con la transparencia y la imparcialidad en el proceso judicial.

Luego de que Cristóbal Osorio, abogado de Ángela Vivanco, presentara un informe con los argumentos de defensa en relación al cuaderno de remoción que afecta a la magistrada suspendida, la Corte Suprema se pronunció sobre la causa y los cuestionamientos que la jueza ha planteado en diversas entrevistas con medios de comunicación.

La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a las declaraciones de Vivanco, quien había señalado que la investigación carecía de objetividad y cuestionó el debido proceso. Melo afirmó que los cuestionamientos de Ángela Vivanco son comprensibles, indicando que “hay que ponerse en los zapatos de la persona que está siendo investigada, que está siendo acusada de algunas irregularidades. Ella está en todo su derecho de dar a conocer lo que siente y piensa”.

En este contexto, la vocera de la Corte Suprema expresó que entiende la disconformidad de Vivanco, así como su percepción de que existe un enfrentamiento entre ella y la Corte, aunque Melo aclaró que “nunca he tenido una diferencia con la ministra y tampoco he visto un maltrato hacia su persona”, en respuesta a las afirmaciones de Vivanco.

Respecto a las críticas de la magistrada suspendida sobre el debido proceso, María Soledad Melo las rechazó, afirmando que “lo que se está haciendo acá es un proceso muy expedito, que establece la Constitución y el código orgánico, en relación con la apertura del cuaderno de remoción”. Además, la vocera de la Corte Suprema abordó el argumento de Vivanco sobre la apertura del cuaderno de remoción en su contra, que supuestamente se realizó con pruebas ilícitas, señalando que “es un tema de fondo que van a plantear y tendremos que pronunciarnos en su momento”.

Otro de los puntos que Ángela Vivanco mencionó en sus entrevistas es que el fallo relacionado con el cuaderno de remoción ya estaría redactado. Esta afirmación fue desmentida por la vocera del máximo tribunal, quien indicó: “¿Cómo vamos a tener redactado un fallo si todavía no conocíamos lo que ella está planteando?”. María Soledad Melo aseguró que no ha visto ningún fallo y que, en lo que a ella respecta, el Pleno no ha tomado ninguna decisión ni se ha redactado nada. Afirmó que en su momento se redactará, conforme a la decisión que adopte el tribunal pleno.

Finalmente, la vocera de la Corte Suprema subrayó su compromiso con la objetividad en su rol como juez, afirmando: “Yo actúo como juez y como juez tengo que ser objetivo. Por lo tanto, respeto a todos mis compañeros integrantes del tribunal pleno, y sé que, en definitiva, en las decisiones que se adoptan la regla es la objetividad y no creo que vaya a cambiar en este caso”.