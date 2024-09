Arnel Pineda habla sobre el ultimátum que sorprendió a los fans de Journey

Arnel Pineda, vocalista de Journey, responde a la polémica sobre su posible salida de la banda tras críticas en Rock in Rio. Reflexiona sobre su experiencia y apoyo.

El cantante filipino Arnel Pineda, quien ha sido el vocalista de la banda Journey desde 2007, ha roto su silencio tras la controversia generada por su ultimátum de abandonar la banda si un millón de fanáticos votaban a favor de su salida. Este ultimátum fue lanzado en redes sociales el 22 de septiembre de 2024 y fue motivado por las críticas que recibió tras su actuación en el festival Rock in Rio 15, que tuvo lugar este mes. En su declaración, Pineda reflexionó sobre el apoyo que ha recibido y su experiencia enfrentando el odio y la discriminación desde que se unió al icónico grupo.

Durante su presentación en Rock in Rio, Pineda enfrentó varios problemas técnicos que afectaron su audición, lo que a su vez impactó su interpretación. Después de recibir una ola de comentarios negativos sobre su actuación, decidió dirigirse directamente a los fanáticos, ofreciendo una solución drástica: si las personas escribían “GO” en su publicación, él abandonaría la banda para siempre. En su post de Facebook del 22 de septiembre, Pineda escribió: “Estoy dando la oportunidad (especialmente a aquellos que me odian y nunca han aceptado mi principio) de simplemente escribir GO o STAY aquí. Si ‘GO’ alcanza un millón… me retiro definitivamente”.

Esta propuesta resonó con las experiencias que ha enfrentado durante sus 17 años como líder de la banda. A lo largo de este tiempo, Pineda ha lidiado con inevitables comparaciones con el vocalista original, Steve Perry, así como con comentarios racistas y discriminatorios provenientes de ciertos sectores del público. Pineda fue descubierto por el guitarrista Neal Schon a través de YouTube, cuando este escuchó sus versiones de canciones en Manila, y desde entonces ha tenido que demostrar su valía repetidamente.

Después de varios días de silencio, Pineda finalmente abordó la situación el 25 de septiembre mediante un emotivo mensaje en redes sociales, donde agradeció a sus seguidores por el abrumador apoyo que recibió tras su publicación inicial. En un video compartido en Instagram, comenzó diciendo: “Primero, quiero disculparme por el inconveniente que he causado a todos los fieles de Journey”. Pineda continuó reflexionando sobre el momento difícil que atraviesa, señalando que “no es un momento perfecto y que hay algunas turbulencias, pero ¿quién no está pasando por momentos difíciles hoy en día?”.

Describió su experiencia como una “humillante lección de humildad” y mencionó que sus intenciones eran egoístas, pero que el proceso le sirvió como un “viaje espiritual” en su búsqueda por descubrir el bien y el mal que prevalece en el mundo actual. Pineda también reflexionó sobre la naturaleza del odio que ha enfrentado desde 2007, preguntándose: “¿No es evidente que muchos se esconden cobardemente detrás de teléfonos, computadoras, etc., para expresar odio, crueldad e intolerancia hacia mí? Bueno, eso ha estado sucediendo desde 2007”.

A pesar de las críticas, Pineda reconoció que hay quienes han estado dispuestos a defenderlo. “Tan pronto como vieron mi valentía, amabilidad, sinceridad y generosidad, valoraron su tiempo y se mostraron genuinamente dispuestos a luchar por mí y a razonar conmigo”, expresó con gratitud. Es importante mencionar que el baterista de Journey, Deen Castronovo, también había comentado sobre la actuación en Rock in Rio, incluso culpando a la banda Avenged Sevenfold, que se presentó más tarde en el festival, por comprometer el sonido del evento. Pineda señaló que las voces de los cantantes son “instrumentos biológicos” que están sujetos a condiciones como el cansancio, virus y jet lag, y pidió a los críticos que comprendan los desafíos que enfrenta durante las giras constantes. La próxima presentación de Journey está programada para Japón el 19 de octubre.