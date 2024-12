Abogado de odontóloga involucrada en apuñalamiento revela nuevos detalles del caso en Recoleta

Un abogado ha proporcionado nuevos detalles sobre el caso de una odontóloga que apuñaló a un hombre en Recoleta, un incidente que ha conmocionado al país.

Detalles del caso

Arturo Vergara, el abogado defensor de la odontóloga involucrada, ha declarado que su clienta se sintió víctima de un robo antes de que ocurriera el apuñalamiento. En una entrevista con el programa Buenos días a todos, Vergara afirmó: “mi representada nos señaló que había sido víctima de un robo. Existen grabaciones que dan cuenta de esto. Posteriormente, sale en búsqueda de esta persona”. El abogado también indicó que su clienta no tenía conocimiento de que había confundido a la persona a la que enfrentó, lo que llevó al trágico incidente.

El arma utilizada

Vergara aclaró que el arma utilizada en el ataque no era una navaja de uso militar, como había sido indicado por el fiscal del caso. En su lugar, se trataba de una cortapluma que la odontóloga llevaba en su vehículo. El abogado explicó que ella había adquirido este objeto por razones de seguridad, dado que había sido víctima de varios delitos en el pasado. “Es una cortapluma que portaba en su vehículo, ella me señaló que le generaba cierta seguridad, ya que fue víctima de variados delitos”, comentó Vergara, subrayando que este tipo de herramienta está disponible en el comercio legal.

Estado emocional de la odontóloga

En cuanto al estado emocional de su clienta tras el incidente, Vergara mencionó que durante sus encuentros, la odontóloga ha estado en un estado de alteración anímica y shock, lo que ha dificultado que pueda ofrecer un relato más detallado de lo sucedido. “Las veces que yo me he entrevistado con ella, se ha encontrado en un estado de mucha alteración anímica, en estado de shock, por lo que tampoco me ha podido entregar un relato más detallado”, explicó el abogado.

Arrepentimiento de la odontóloga

Vergara también destacó que su clienta se siente profundamente arrepentida por lo ocurrido. Afirmó: “Evidentemente mi representada se encuentra profundamente arrepentida por lo ocurrido (…) mi representada no es una persona que haya salido con la intención de matar; ella se vio envuelta en una circunstancia. Se encuentra profundamente dolida y arrepentida”. Sin embargo, el abogado admitió que no ha podido discutir con ella los detalles exactos del momento del apuñalamiento, lo que limita su comprensión de la situación. “Yo no he podido conversar con ella sobre la instancia exacta como para saber con certeza lo que sucedió”, concluyó.