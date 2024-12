Abogado de odontóloga acusada de asesinato revela detalles sobre su estado en prisión

La odontóloga Soraya Alcaíno, quien fue acusada de asesinar a un hombre tras confundirlo con un delincuente en Recoleta, ha enfrentado momentos difíciles en las primeras horas de su reclusión. Su abogado, Arturo Vergara, compartió detalles sobre su situación actual en una entrevista con el matinal “Buenos Días a Todos”. La mujer, que cumplió 30 años el pasado viernes, se encuentra en prisión preventiva tras el incidente ocurrido el lunes 23 de diciembre, donde apuñaló a Mauricio Navarrete con un arma cortopunzante, causándole la muerte tras tres heridas en el tórax. La odontóloga, que se encuentra en su décima semana de embarazo, había solicitado arresto domiciliario, pero la solicitud fue denegada.

Detalles del incidente

El ataque se produjo en un contexto que ha sido descrito como confuso, donde Alcaíno, según su defensa, no tenía la intención de causar daño mortal. Arturo Vergara mencionó que, en sus encuentros con la odontóloga, ella ha mostrado un estado de alteración anímica y shock, lo que ha dificultado que pueda ofrecer un relato más claro de los eventos. El abogado destacó que “las veces que yo me he entrevistado con ella, se ha encontrado en un estado de mucha alteración anímica, en estado de shock, por lo que tampoco me ha podido entregar un relato más detallado”.

Contexto personal de la acusada

La defensa de Soraya Alcaíno ha subrayado que la mujer ya había sido víctima de dos robos previos, lo que podría haber influido en su estado mental durante el incidente. Vergara afirmó que “evidentemente, mi representada se encuentra profundamente arrepentida por lo ocurrido. Mi representada no es una persona que haya salido con la intención de matar; ella se vio envuelta en una circunstancia”. Además, el abogado enfatizó que Alcaíno está “profundamente dolida y arrepentida” por lo que sucedió.

Repercusiones legales

La decisión de mantener a Soraya Alcaíno en prisión preventiva ha generado un debate sobre las circunstancias que rodearon el ataque y la respuesta del sistema judicial. La medida cautelar de arresto domiciliario solicitada por su defensa fue rechazada, lo que ha llevado a la odontóloga a enfrentar las consecuencias legales de sus acciones en un entorno carcelario, donde su estado emocional sigue siendo una preocupación para su abogado y su familia.