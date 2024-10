Lluvias en algunas regiones de Chile este domingo 6 de octubre: ¿dónde se esperan precipitaciones?

Conoce las áreas afectadas y prepárate para el clima del fin de semana.

De acuerdo con el informe emitido por la Dirección Meteorológica de Chile, se anticipan precipitaciones en algunas regiones del país para el domingo 6 de octubre.

En la zona norte, se prevé que en la parte sur de la región de Atacama, los cielos estarán nublados, con una tendencia a estar completamente cubiertos. Se espera que haya lluvias débiles durante la noche del domingo, especialmente en las áreas cercanas a las ciudades de Copiapó, Freirina, Huasco y Vallenar.

En el archipiélago de Juan Fernández, se pronostican cielos nublados y chubascos aislados, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 40 km/h. Estas condiciones se presentarán desde la mañana y se extenderán hasta la noche del día domingo.

En la zona central del país, se espera que las ciudades de esta región tengan cielos nublados y nubosidad parcial. Las temperaturas máximas en sectores de las regiones de Valparaíso y Metropolitana podrían llegar hasta los 30° C. Sin embargo, no se anticipan lluvias para esta zona durante el domingo 6 de octubre.

En cuanto a la zona sur y el extremo sur de Chile, se prevé que no habrá precipitaciones en la mayoría del territorio durante la jornada dominical, a excepción de la localidad de Porvenir, donde podrían ocurrir chubascos débiles en horas de la noche.

Respecto al clima en Santiago, la capital chilena amanecerá con un cielo despejado, manteniendo esta condición a lo largo del día. Las temperaturas en Santiago oscilarán entre un máximo de 25° C y un mínimo de 10° C. Según la información proporcionada por la Dirección Meteorológica, no se esperan lluvias en la Región Metropolitana para el domingo 6 de octubre.