Las seis mujeres que están redefiniendo el poder en Hollywood y su impacto global

En un año marcado por incertidumbres y desafíos, Hollywood sigue siendo un terreno donde el poder se mide en decisiones estratégicas y proyectos exitosos que generan millones de dólares. The Reporter ha identificado a seis mujeres que lideran la industria con una autoridad indiscutible, destacando no solo su talento, sino también su capacidad para innovar y tomar decisiones cruciales. Desde plataformas de streaming hasta estudios de cine icónicos, estas ejecutivas representan el núcleo del entretenimiento global, redefiniendo un sector históricamente dominado por hombres.

Bela Bajaria

Bela Bajaria, como directora de contenidos de Netflix, gestiona una operación global que abarca 27 países, consolidando la plataforma como la mayor productora de contenido audiovisual del mundo. Bajo su liderazgo, la empresa invierte anualmente USD 17 mil millones en producciones originales, lo que se traduce en un crecimiento constante de su base de suscriptores, que en el último año aumentó un 16%, alcanzando más de 600 millones de hogares. Entre los mayores éxitos gestionados por Bajaria se encuentran series como Bridgerton (temporada 3), que continúa siendo un fenómeno cultural, y Fool Me Once, uno de los títulos más vistos en la plataforma. Baby Reindeer, ganadora de varios Premios Emmy, ha consolidado su reputación como una ejecutiva clave para producciones de alto impacto. Además, el regreso de Squid Game está previsto para el 26 de diciembre, perfilándose como uno de los eventos televisivos más esperados del año. Un punto estratégico será la implementación de un acuerdo con WWE, que comenzará a generar contenido exclusivo en 2025. En sus declaraciones, Bajaria destacó su enfoque de gestión: “Salir temprano mañana, mi café, disfrutar del sol y la naturaleza”.

Donna Langley

Donna Langley preside NBCUniversal Entertainment and Studios, una de las compañías más influyentes de Hollywood. Su producción y distribución en cine, televisión y streaming le otorgan una cuota del 21% del mercado doméstico de películas en Estados Unidos. Durante el último año, sus producciones generaron USD 5 mil millones en taquilla. Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, recibió siete premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, consolidándose como un gigante creativo. Por su parte, el musical Wicked ha acumulado hasta ahora USD 359.9 millones a nivel mundial, con proyecciones de ingresos aún mayores. Langley mencionó acerca de su estrategia: “Centrarse en lo que se puede controlar y cómo apoyar a los demás es una estrategia en un entorno volátil y competitivo”.

Shari Redstone

Shari Redstone, presidenta de Paramount Global, lidera empresas reconocidas y ha asegurado la continuidad de la compañía a través de la venta de Skydance a David Ellison, una decisión que busca fortalecer su presencia en un mercado dominado por fusiones corporativas. Redstone ha centrado su liderazgo en la diversificación digital, fortaleciendo el contenido original mediante Paramount+, que combina exclusivas con un gran presupuesto y catálogos clásicos. Top Gun: Maverick y Yellowstone, junto con sus derivados, se han convertido en pilares de la compañía. La integración de Pluto TV refuerza su expansión digital en competencia directa con gigantes como Disney+ y Amazon Prime Video. Redstone también ha destacado su participación activa en temas sociales, posicionándose como una voz contra el antisemitismo y los discursos de odio. “Los medios deben crear informes que fomenten un debate civil y objetivo”, declaró sobre su visión mediática responsable y educativa.

Jennifer Salke

Jennifer Salke, de MGM, se caracteriza por combinar el éxito comercial con la calidad artística en el ámbito del streaming. Entre sus producciones más destacadas se encuentra Fallout, que se ha convertido en la segunda serie más vista en la historia de la compañía, gracias a su narrativa compleja y sobresaliente producción. Road House, protagonizada por Jake Gyllenhaal, alcanzó una audiencia de 80 millones de espectadores en las primeras ocho semanas, consolidándose como un éxito. Además, The Idea of You, protagonizada por Anne Hathaway, añadió una dimensión romántica y dramática a la oferta de Amazon, capturando la atención de audiencias globales.

Dana Walden

Dana Walden, empresaria estadounidense y copresidenta de Disney, se ha consolidado como una de las figuras más poderosas del sector. Su supervisión abarca 4,500 horas anuales de contenido en múltiples plataformas, incluyendo Disney+, Hulu y ABC. Bajo su liderazgo, la división televisiva ha obtenido 183 premios, superando a otras competidoras. Entre sus producciones destacadas se encuentra Shogun, una ambiciosa épica de FX que ha sido reconocida por su magistral narrativa histórica y actuaciones memorables.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey, a través de Harpo Productions, se ha convertido en un referente del panorama mediático global. Su versatilidad le ha permitido ocupar un lugar destacado en la televisión independiente, desarrollando contenido relevante y contemporáneo que aborda temas actuales. Entre sus últimos proyectos se destacan especiales dedicados a la inteligencia artificial, explorando su impacto en la sociedad, así como su trabajo en la producción de The Color Purple (2023), una nueva adaptación del clásico de Alice Walker, realizada en colaboración con Steven Spielberg y Quincy Jones, que reinterpreta historias emblemáticas sobre la lucha y la identidad femenina. Winfrey también regresó a la actuación en Six Triple Eight, donde interpreta a Mary McLeod Bethune, una activista de derechos civiles y educadora. Esta película relata la historia real de un batallón de afroamericanas que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, resaltando un capítulo poco conocido de la historia estadounidense.