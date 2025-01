Betty Gilpin: de la lucha en GLOW a su esperado debut en Broadway con Oh, Mary!

Desde los entornos extremos de un western en pleno siglo XIX hasta escenarios teatrales de Broadway, Betty Gilpin ha demostrado ser una actriz con un rango interpretativo excepcional y una capacidad única para trasladarse entre géneros. Reconocida por su habilidad para aportar humor, profundidad emocional y matices complejos a sus personajes, ha consolidado su lugar en la industria del entretenimiento como una intérprete multifacética. Debido a su reconocimiento actual, Los Angeles Times realizó un repaso sobre su carrera en Estados Unidos. Su vida personal y profesional están marcadas por un equilibrio constante: como madre y artista, ha compartido reflexiones profundas sobre cómo ambas facetas se entrelazan. Con dos niñas, señaló que esta experiencia ha moldeado su perspectiva. Según la actriz, ser madre le proporciona acceso a una versión más “oscura y arraigada” de sí misma, lo que enriquece su trabajo actoral.

Durante el exigente rodaje de American Primeval, Gilpin equilibraba largas jornadas en condiciones adversas con las demandas de la maternidad, ya que su hija mayor, Mary, de cuatro años, y su esposo, Cosmo Pfeil, la acompañaron en esta travesía, algo que ella definió como un “gran igualador”. En un diálogo, reflexionó: “Ser mamá Airbnb es mucho más difícil que filmar en una montaña de esquí a temperaturas bajo cero”.

Su marcada versatilidad se evidenció a partir de su ascenso como protagonista en GLOW, donde encarnó a Debbie Eagan, una luchadora de los años 80. Este notable papel le permitió explorar tanto la intensidad física como los conflictos emocionales, lo que le valió tres nominaciones al Emmy. Además, ha transitado por géneros tan variados como la comedia y la ciencia ficción en Mrs. Davis, donde interpreta a una monja enfrentada a una inteligencia artificial, y el drama Three Women. Paralelamente a su labor en la pantalla, compartió públicamente su faceta literaria con la publicación de su libro de ensayos All the in My Brain and Other Concerns (2022), que amplía su percepción creativa más allá de la actuación.

A pesar de su éxito, Gilpin encuentra que su nivel de notoriedad es cómodo, lejos de los focos deslumbrantes, y describe su relación con la fama como peculiar. “Es como si alguien cree que te recuerda de la escuela secundaria”, comentó la artista. Este balance actoral y público forma parte de su fortaleza. Su enfoque singular hacia la preparación actoral es más interpretativa, siendo conocida por su concepto meticuloso de los roles. Su compromiso va más allá de aprender líneas; colabora con dramaturgos para crear lecturas que le permitan adentrarse en el contexto histórico de los personajes, lo que le permite infundir humanidad y autenticidad incluso en interpretaciones inusuales, ya sea en un contexto gélido o en una reinterpretación satírica de una figura histórica.

Para quienes la rodean, su mezcla de rigurosidad y espontaneidad es uno de sus mayores atributos. Peter Berg, director, recordó que Gilpin trajo momentos de humor y dulzura a una producción marcada por la brutalidad. “No nos mataría reír un poco”, solía decir al equipo.

En cuanto a nuevos horizontes y desafíos, actualmente se prepara para un hito significativo en su carrera: su debut en Broadway con Oh, Mary!, una obra que reimagina a Todd Lincoln, aspirante a estrella de cabaret. El personaje, anteriormente interpretado por Cole Escola, le brinda la oportunidad de explorar nuevos territorios en su ya diversa trayectoria artística. De acuerdo con Escola, Gilpin posee la combinación ideal para encarnar este complejo personaje. “Comprende la comedia, pero se preocupa profundamente por el corazón del personaje”, aseguró.

Esta incursión teatral no es un hecho aislado, ya que ha mostrado disposición para aceptar y expandir sus límites artísticos. De manera paralela, acaba de finalizar Death by Lightning en Netflix, donde interpreta a Lucretia Garfield, esposa del presidente James Garfield. Curiosamente, ambos proyectos colocan en la piel a mujeres ligadas a figuras políticas del siglo XIX, aunque son abordados desde perspectivas radicalmente distintas.