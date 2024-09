Asistentes al baile de Bridgerton en EE.UU. quedan decepcionados y acusan a la organización

Un evento inspirado en Bridgerton en Detroit decepcionó a los asistentes, quienes lo calificaron de estafa. La experiencia prometida no se cumplió.

Un grupo de entusiastas de la serie de Netflix, Bridgerton, se preparaba para participar en un evento denominado “Bridgerton Ball”, que se iba a realizar en la ciudad de Detroit. Sin embargo, la experiencia resultó ser decepcionante para muchos de los asistentes. La serie, producida por Shonda Rhimes, es conocida por sus elaborados bailes de temporada, que presentan vestuarios de época y música moderna interpretada en versiones clásicas. Estos bailes, en la narrativa de la serie, son organizados por familias influyentes o por la reina, con el objetivo de presentar a jóvenes debutantes en busca de oportunidades matrimoniales.

El evento fue organizado por la empresa Uncle & Me LLC, que prometía una gala lujosa con bailes de salón y música, recreando el ambiente de la alta sociedad que caracteriza a la serie. Sin embargo, el evento se volvió viral en las redes sociales debido a que muchos asistentes lo calificaron como una “estafa”. Los participantes habían sido atraídos por la promesa de una noche mágica, que incluía presentaciones en vivo, música, una obra de teatro y una cena. Uno de los momentos más esperados era la elección del “diamante de la temporada”, un concepto que en la serie se refiere a la joven debutante que más destaca entre las presentadas ante la sociedad.

A pesar de las expectativas, los asistentes se sintieron completamente decepcionados al llegar al evento. Según un informe de BBC News, los problemas que enfrentaron fueron significativos. Amanda Sue Mathis, una de las asistentes, expresó su desilusión en una entrevista con Good Morning America, afirmando: “Se suponía que iba a ser una experiencia totalmente inmersiva y que nos haría sentir como si estuviéramos entrando en el mundo de ‘Bridgerton’. Y cuando llegamos allí, estábamos completamente devastados”.

Uncle & Me LLC ofrecía diferentes paquetes de entradas para el evento, con precios que oscilaban entre 200 y 1400 dólares. Uno de los paquetes incluía una tarjeta de baile, una fotografía profesional, cena y servicio de valet, lo que prometía una experiencia sin preocupaciones para los asistentes. Sin embargo, varios usuarios de TikTok compartieron sus experiencias, mostrando la falta de organización del evento. Al llegar al “The Harmonie Club” en Detroit, los asistentes comenzaron a notar que algo no estaba bien.

La música en vivo que se había prometido resultó ser una violinista tocando en solitario, y las sesiones de fotografía no cumplían con las expectativas, ya que los fondos para las fotos eran simplemente telones arrugados. Además, se produjo una gran aglomeración en el salón, ya que no había suficiente espacio ni asientos para todos los participantes. La presencia de una bailarina de pole dance también generó confusión entre los asistentes, quienes consideraron que no encajaba con la temática del evento.

Otro aspecto que causó revuelo fue la elección del “diamante de la temporada”, ya que se había anunciado que la ganadora recibiría una bonificación en efectivo. Los asistentes estaban preocupados por la cantidad de tiempo y dinero que habían invertido en sus vestuarios para el concurso, y algunos incluso habían contratado una limusina para asistir al evento.

En respuesta a las quejas, Uncle & Me LLC emitió una declaración a WXYZ-TV, disculpándose por los problemas organizativos que afectaron la experiencia de algunos invitados y prometiendo que estaban trabajando en soluciones. Sin embargo, la página web de la empresa y la dedicada al evento han sido eliminadas, y su cuenta oficial de Instagram no ha publicado nada desde el 10 de septiembre, cuando anunciaron la reprogramación del baile.

Los asistentes que esperaban vivir una noche inspirada en la serie Bridgerton ahora buscan un reembolso. Camerin Morey, una de las participantes, comentó a WXYZ Detroit: “Creo que definitivamente deberíamos obtener reembolsos y honestamente quiero ver a esta compañía nunca más haciendo negocios”. Hasta el momento, los organizadores no han respondido a las solicitudes de reembolso ni han solucionado la devolución de dinero para aquellos que no pudieron asistir tras la reprogramación del evento. Es relevante mencionar que este evento no contaba con el respaldo de Netflix ni de la productora Shondaland.