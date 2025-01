Bruno Zaretti celebra su cumpleaños y revive su bochornoso momento en la Vedetón de 2017

El bailarín brasileño Bruno Zaretti, conocido por su participación en el grupo Axé Bahía, celebró su cumpleaños número 39 el pasado sábado 25 de enero. En esta ocasión, recibió numerosos mensajes de felicitación de sus seguidores y de diversas personalidades del espectáculo nacional. Además, Zaretti fue el invitado más reciente del podcast Sin Editar, conducido por la modelo y animadora de televisión Pamela Díaz, donde compartió detalles sobre su vida en Chile y su trayectoria profesional.

Recuerdos de una actuación memorable

Durante la conversación, Zaretti recordó uno de los episodios más embarazosos de su carrera, que tuvo lugar durante la Vedetón de 2017. Al ser interrogado por Pamela Díaz sobre su actuación en la sección nocturna de la Teletón, el bailarín comentó: “He tenido muchos, pero una emblemática fue en la Vedetón, cuando se me escapó la ‘pichulinha'”, lo que provocó risas en el set.

Detalles del incidente

Zaretti explicó que en esa actuación, se encontraba en una performance donde debía despojarse de su vestimenta. Relató: “Yo estaba en una performance para sacar todo y saqué todo y quedé completamente desnudo. En el momento en el que la chica me saca el pantalón, me rompió el ‘tapasexo’, entonces se me escapó”.

El bailarín, con un tono humorístico, añadió: “Y yo la tengo como recién nacido… tres kilos ochocientos”. En medio del incidente, Zaretti recordó que se encontraba de espaldas cuando ocurrió el accidente, y que fue entonces cuando José Miguel Viñuela se acercó con una bata para cubrirlo, mientras se reía.

Reacciones familiares

Zaretti también compartió que no esperaba que su madre se enterara del incidente. Al salir del escenario, recibió una llamada de ella, quien le dijo: “Hijo mío, se te notó toda la chuchuca”, lo que él describió como “una de las vergüenzas más épicas de mi vida”.

El relato de Bruno Zaretti sobre su accidentada actuación en la Vedetón ha resonado entre sus seguidores, quienes continúan apoyando su carrera y celebrando sus logros en el mundo del espectáculo.