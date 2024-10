Carabinero de civil frustra asalto a camión en Quilicura y sorprende a delincuentes

Funcionario de Carabineros frustra robo de camión en Quilicura. Usó su arma para repeler a delincuentes, quienes huyeron sin lograr su objetivo.

La mañana del lunes, un sargento segundo de Carabineros, que se encontraba de civil, logró frustrar un intento de robo de un camión de carga en la comuna de Quilicura, ubicada en la Región Metropolitana. El incidente tuvo lugar a las 06:45 horas en una caletera en la intersección de las avenidas Eduardo Frei Montalva y Cañaveral, mientras el funcionario se dirigía en su vehículo particular hacia su lugar de trabajo.

Durante su trayecto, el carabinero observó a cuatro individuos que descendían de un automóvil, los cuales estaban armados con armas de fuego y portaban objetos contundentes. La banda se dirigió rápidamente hacia un camión de carga que se encontraba detenido en la vía, donde intimidaron al conductor.

Al percatarse del peligro que corría la vida del conductor, el sargento segundo hizo uso de su arma de fuego particular, una pistola debidamente inscrita, para repeler a los delincuentes. Ante la presencia del carabinero, los asaltantes decidieron abandonar su intento de robo y se dieron a la fuga en el mismo vehículo en el que habían llegado.

Según el teniente coronel Gabriel Villanueva, de la Prefectura Santiago Norte, el carabinero no resultó herido, ya que no se produjo un intercambio de disparos entre él y los agresores. En cuanto al conductor del camión, tras recibir la asistencia del funcionario, logró escapar en el vehículo, aunque su paradero actual es desconocido. Además, no se ha determinado el contenido de la carga que transportaba el camión.

El teniente coronel Villanueva indicó que “las víctimas o el camión no han sido encontrados hasta ahora. Tampoco en un centro asistencial se sabe de la presencia de algún delincuente lesionado”.