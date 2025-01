Tohá aborda su posible candidatura presidencial y tensiones con Venezuela en medio de investigaciones sobre crimen

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó los plazos para definir su posible candidatura en las próximas elecciones presidenciales y las tensiones diplomáticas con Venezuela en el contexto de la investigación del asesinato del exteniente Ronald Ojeda.

Posibilidad de candidatura presidencial

En una entrevista con Radio Infinita, Tohá explicó que la decisión de postularse no es únicamente una cuestión personal, sino que también involucra un aspecto colectivo. Afirmó: “esta no es una cosa solo de decisión individual, también es colectiva, no es una decisión tomada, se va a tener que tomar en los próximos meses, entiendo que no es solo una decisión personal, es política y tiene que ver donde uno puede servir más”.

La ministra también destacó que los plazos para tomar esta decisión se están acortando, indicando que “los plazos se van acortando, por más que uno trata, el tiempo avanza en una sola dirección, y cuando volvamos del verano esta conversación va a estar mucho más instalada y se van a comenzar a tomar estas definiciones”.

Tensiones diplomáticas con Venezuela

En relación a las relaciones entre Chile y Venezuela, Tohá se refirió a la controversia que rodea la situación diplomática, especialmente en el contexto de la investigación del asesinato de Ronald Ojeda. Este caso podría implicar al gobierno de Nicolás Maduro. La ministra declaró que, “si esto termina corroborado en el proceso es de una gravedad de corte internacional, trasciende a nuestro país, y si se comprobara va a haber que tomar las acciones que están previstas en estos casos, estamos esperando elementos adicionales, por ahora tenemos testimonios”.

Además, Tohá mencionó que, en caso de que se establezcan las responsabilidades, “Chile va a tomar acciones y lo básico sería recurrir al Tribunal Penal Internacional”.

En cuanto a las relaciones diplomáticas actuales, Tohá fue consultada sobre los comentarios del canciller venezolano, Yván Gil, quien afirmó que no existen relaciones desde agosto del año pasado. La ministra aclaró que, “en la práctica no hay relaciones diplomáticas rotas, pero están en su mínima expresión y eso hace que desde lo diplomático hasta lo consular está funcionando todo en sus mínimas capacidades, no vamos a fomentar la rotura de relaciones”.