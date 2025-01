Naya Fácil deslumbra en los Copihue de Oro con vestido inspirado en serpiente, pero enfrenta críticas en redes

La personalidad de internet, Nayadeth Neculhueque, conocida popularmente como Naya Fácil, deslumbró en la alfombra roja de los Copihue de Oro con un vestido que presentaba un diseño singular, donde una serpiente de cristales adornaba su cuello. Este atuendo atrajo la atención de muchos, recordando un vestido similar que lució en junio del año pasado durante la avant premiere de la serie de HBO, “La casa del dragón”. En esa ocasión, la creadora de contenido Valentina Sabina fue incluso destacada por el New York Times gracias a su vestido inspirado en un dragón.

El diseñador detrás de los atuendos

Detrás de ambos vestidos se encuentra el diseñador Diego Villalobos, conocido en el mundo de la moda como Bratty. En una entrevista con BioBioChile, Bratty compartió detalles sobre su proceso creativo y las repercusiones de sus diseños. “La decisión en cuanto al color, forma e idea en general fue decidida por Naya (Neculhueque). Yo la llevé a cabo buscando maneras de que se viera estético y acorde al evento”, explicó el diseñador sobre su colaboración con Naya Fácil.

El diseñador también mencionó que, antes de llegar a la decisión final, presentó más de tres propuestas a Naya, quien tenía una visión clara de lo que quería. “Ella fue clara con que no quería un vestido convencional y quería directamente lo que ella había ya decidido. Ambos quedamos satisfechos con el resultado”, afirmó Bratty sobre la planificación del atuendo.

Estética y técnica de los diseños

Bratty destacó que, aunque no hay una relación directa entre los dos diseños, ambos comparten una estética similar, ya que “fueron realizados bajo la misma técnica: goma de alta densidad esculpida a mano para luego ser cubierta en cristales”. Sin embargo, la recepción del público fue diferente para cada vestido. En las redes sociales, Naya Fácil enfrentó críticas por su elección de atuendo en la reciente gala.

Reacciones a las críticas

Naya Fácil se refirió a las críticas en su cuenta de Instagram, donde expresó: “Están todos comentando cosas feas en mi foto, que no les gustó el outfit, que no les gustó el peinado, que no les gustó el maquillaje, a mí me gustó mucho como me veo”. Esta respuesta refleja su satisfacción personal con el look, a pesar de la controversia.

El diseñador Bratty también comentó sobre la reacción del público, describiéndola como “shockeante para ambos”, ya que él y Naya estaban contentos con el resultado final. “Al verlo puesto vi su felicidad y conformidad con el look”, admitió. Sin embargo, también calificó la reacción negativa como un “balde de agua fría”, señalando que la inspiración del atuendo provenía del año nuevo chino.

Bratty añadió que un gran porcentaje de los comentarios se referían a una supuesta mala asesoría, aclarando que se realizó un estudio del cuerpo de Naya para ofrecerle una propuesta adecuada, aunque ella optó por llevar a cabo su propia visión. “Es importante cumplir con los requerimientos del cliente”, concluyó el diseñador.

Cabe destacar que Bratty también fue el encargado de diseñar el atuendo que Naya Fácil utilizó en su coronación como embajadora del Festival de Viña 2024.