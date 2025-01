Revelan impactante anécdota de Daniel Fuenzalida sobre su relación con José Miguel Viñuela y Francisca Toro

En 2016, el presentador de televisión Daniel ‘Huevo’ Fuenzalida compartió una anécdota poco conocida sobre un triángulo amoroso que involucraba a José Miguel Viñuela y a Francisca Toro, quien es la madre de su única hija. Esta revelación tuvo lugar en un programa de televisión que ya no está al aire, donde Fuenzalida recordó una crisis significativa en su relación con Toro, quien en ese momento trabajaba en el programa ‘Mekano’ junto a Viñuela.

La crisis en la relación

Fuenzalida comenzó su relato explicando que en esa época él era conocido como ‘Huevito 2.0’ y que su comportamiento era el de un joven que disfrutaba de la fiesta, lo que generaba muchas discusiones con Francisca. En su narración, mencionó: ‘Yo pololeaba con la Francisca, que es la mamá de mi hija. Obviamente que en esa época yo era ‘Huevito 2.0’, ‘Huevito carreteado’. Entonces, mucha pelea con ella en el pololeo.’

El encuentro inesperado

Fuenzalida recordó un episodio específico que ocurrió un fin de semana. Después de una serie de días sin poder comunicarse con Toro, decidió esperarla en su casa con un ramo de rosas, con la esperanza de reconciliarse. Según su relato, ‘Habían pasado como cuatro, cinco días, y viene un auto. La Francisca no tenía auto.’

Fue en ese momento que se dio cuenta de que Toro estaba en el asiento del copiloto de un vehículo que era conducido por Viñuela. Al bajarse del auto, Viñuela se dirigió a Fuenzalida de manera confrontativa, preguntándole: ‘¡¿Qué hací aquí, hue…?! ¡¿Qué hací aquí, hue…?!’

La decisión de Fuenzalida

Ante esta situación, Fuenzalida optó por no confrontar a Viñuela ni a Toro, y decidió retirarse del lugar. En sus propias palabras, ‘Yo me fui, me enojé. Me hice el taimado.’

A pesar de este incidente, días después, Francisca le aseguró a Fuenzalida que no había nada romántico entre ella y Viñuela, lo que permitió que la relación entre ellos continuara.

Este relato de Fuenzalida sobre su experiencia personal con Toro y Viñuela ha sido un tema de interés en el ámbito del entretenimiento chileno, destacando las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo.