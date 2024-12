Daniela Aránguiz celebra su cumpleaños en medio de controversias familiares y mensajes inesperados

La noche del sábado 21 de diciembre, la exchica Mekano y panelista de ‘Only Fama: Famosos al desnudo’, Daniela Aránguiz, celebró su cumpleaños número 39 en una fiesta que tuvo lugar en el Hotel Marina Las Condes. Aunque su cumpleaños real es el 4 de diciembre, Aránguiz no había podido realizar la celebración en esa fecha.

Detalles de la celebración

A través de su cuenta de Instagram, la panelista de espectáculos compartió diversos registros de la fiesta, donde asistieron varias personalidades del espectáculo nacional, incluyendo a Pamela Díaz, Helhue Sukni, Jordi Castell, y Mariela Sotomayor, entre otros.

Mensaje de Jorge Valdivia

El año 2024 ha sido complicado para Jorge Valdivia, expareja de Daniela Aránguiz y padre de sus hijos, debido a las denuncias de violación en su contra, por las cuales se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Rancagua.

El medio Página 7 conversó con Aránguiz, quien detalló que su expareja le envió un mensaje especial. Ella comentó: ‘Estoy muy, muy feliz. Me sentí un poquito culpable por lo que está pasando mi exmarido, pero tuve la oportunidad de que mandó a decir que lo pasara bien, que me lo merecía, que sus hijos y yo disfrutáramos’.

Aránguiz también mencionó que este cumpleaños lo había programado con antelación, indicando: ‘Este cumpleaños lo tenía hace mucho tiempo programado. Ya lo había corrido dos veces. Primero era para el 23 de noviembre, después 4 de diciembre, que es mi cumpleaños real, y ya esta era la última fecha’.

Finalmente, la exchica Mekano expresó su decepción al no poder contar con la presencia de Valdivia en su celebración, afirmando: ‘Pensé que él me iba a acompañar en este momento (Valdivia), pero lamentablemente las cosas no son así’.