Diputados UDI instan a Boric a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

El reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela es solicitado por diputados de la UDI al presidente Gabriel Boric, antes del cambio de mando del 10 de enero.

Solicitud de reconocimiento a Edmundo González

Los diputados Cristhian Moreira y Cristián Labbé, quienes forman parte de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, han instado al presidente Gabriel Boric a que reconozca a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Esta solicitud se realiza en el contexto de la proximidad del cambio de mando que se llevará a cabo el 10 de enero. Los parlamentarios han expresado que es crucial que el Mandatario no demore más en tomar esta decisión y que siga el ejemplo de otros países como Estados Unidos, Argentina e Italia.

Contexto de las elecciones en Venezuela

Los diputados Moreira y Labbé recordaron que, tras las elecciones que se realizaron el 28 de julio, el Gobierno chileno no reconoció a Nicolás Maduro como el ganador de las presidenciales. Esto se debió a las diversas evidencias que indicaban un “fraude cometido por el régimen chavista”. Sin embargo, los parlamentarios señalaron que, a pesar de que el presidente Boric no validó los resultados de las elecciones, hasta el momento no ha reconocido a González como el presidente legítimo de Venezuela, a pesar de que la mayoría de las actas publicadas mostraban un claro triunfo del candidato opositor.

Advertencias sobre la situación política en Venezuela

Los integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores han advertido que es urgente que el presidente Boric tome una decisión al respecto, especialmente considerando que Maduro ha declarado públicamente que asumirá el cargo el 10 de enero, lo que le permitiría continuar en el poder. En este sentido, los parlamentarios de la UDI han afirmado: “Así como fue importante la decisión que adoptó el presidente Boric y la Cancillería en orden a no validar el fraude cometido por la narcodictadura de Maduro, también lo es que nuestro país siga dando estos pasos y reconozca definitivamente a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela”.

Reconocimientos internacionales a Edmundo González

En el marco de esta solicitud, Moreira y Labbé mencionaron que a mediados de noviembre, Estados Unidos decidió reconocer a González como mandatario electo. Este reconocimiento fue seguido por Italia, Ecuador y otros países, así como por el propio Parlamento Europeo. Anteriormente, Argentina también había tomado la decisión de reconocer a González.

Próximos pasos de los legisladores

Para formalizar esta solicitud, los legisladores de la UDI han anunciado su intención de reunir el acuerdo de la comisión de Relaciones Exteriores. “Si el Presidente Gabriel Boric es consecuente en su forma de actuar, antes del 10 de enero debería reconocer al candidato opositor como el presidente legítimo de Venezuela, tal como lo demostraron todas las actas”, manifestaron los diputados UDI.