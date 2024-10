Mujer relata su violento asalto y el impacto en sus hijos tras el ataque

La noche del 17 de septiembre, en el contexto de las celebraciones de las Fiestas Patrias, Elizabeth fue víctima de un asalto violento en la comuna de Quinta Normal. Durante este incidente, un grupo de delincuentes la abordó, y uno de ellos la atacó con un martillo, mientras que su hija de 7 años y su sobrino de 6 años presenciaban la escena. Elizabeth compartió su experiencia en una entrevista con Meganoticias Actualiza, donde reveló que aún enfrenta las secuelas emocionales del robo, al igual que los niños que la acompañaban en ese momento.

En su relato, Elizabeth describió cómo se desarrolló el asalto. Indicó que se encontraba en camino a visitar a su madre, y había ido a buscar a su hermana con los niños. En ese momento, un automóvil se cruzó en su camino. “Del auto descendieron cuatro personas y una quedó en el auto. Una se subió al lado mío y me pegó con un martillo y luego me pegaron con la pistola”, relató. A continuación, explicó que los delincuentes, satisfechos con haber robado su vehículo, intentaron seguir a su hermana con la intención de llevarse más pertenencias.

Elizabeth expresó su agradecimiento por estar viva y poder contar su historia, pero también hizo un llamado a la acción, señalando que “no puede seguir pasando”. Manifestó su preocupación por la inseguridad que se vive, afirmando que “no vivimos tranquilos ni dentro ni fuera de nuestras casas y en cualquier horario pasan cosas”. Además, mencionó que la situación es tan grave que ahora cualquier auto que pasa genera temor, y que los reportes de incidentes delictivos son diarios.

La mujer también compartió el impacto que el robo tuvo en su hija, quien tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Mi hija tiene TEA y se llevaron su peluche de apego. Uno no sabe ahora cómo actuar y reaccionar”, comentó. Elizabeth subrayó la necesidad de apoyo psicológico para ella, su hermana y los niños, ya que los pequeños han comenzado a expresar su angustia a través del dibujo. “Hicieron un dibujo que se me parte el alma… Estoy tratando de olvidar esa situación y eso me parte el alma, porque no pude hacer nada para evitarles ese dolor. Es una situación tan injusta”, concluyó.