Florence Pugh expone la presión sobre mujeres jóvenes en la industria del espectáculo

La actriz británica Florence Pugh ha expresado su preocupación por los estereotipos de género y las presiones que enfrentan las mujeres jóvenes en la industria del entretenimiento. En una reciente entrevista con The Times, Pugh abordó la complejidad de navegar en un entorno que está dominado por expectativas restrictivas y juicios constantes sobre la apariencia femenina. “Hay líneas muy finas que tienen que mantener”, señaló, añadiendo que, de lo contrario, las mujeres son catalogadas como caprichosas, exigentes o problemáticas. “Y no quiero encajar en eso que han creado otros. Es realmente agotador para una mujer joven estar en esta industria, y es una realidad que también enfrentan otras industrias”.

Reflexiones sobre el control y la presión mediática

La estrella de Hollywood reflexionó sobre cómo históricamente se ha intentado controlar y silenciar a las mujeres. “Siempre ha sido moda decirle a una mujer que debe vivir su vida de cierta manera… O que las decisiones que toma están equivocadas o son demasiado ruidosas”, expresó. Pugh añadió: “Se trata de control, ¿no? En última instancia, se trata de suprimir a las mujeres, y seguimos lidiando con eso constantemente”.

La actriz ha experimentado personalmente los efectos de la presión mediática. Un momento particularmente destacado fue después de usar un vestido transparente rosa en un desfile de Valentino en Roma. Tras ser vista con ese atuendo, recibió numerosos comentarios crueles sobre su cuerpo. En respuesta a las críticas, publicó en sus redes sociales: “Lo interesante es observar lo fácil que es para los hombres destruir públicamente el cuerpo de una mujer, y que el orgullo de todos lo vea”.

Desafiando los cánones de belleza

En este sentido, Pugh se posiciona de manera directa contra los cánones de belleza restrictivos. “Hablo de esto porque intento esconder la celulitis de mis muslos y la grasa entre mis brazos y pecho: prefiero exponerlo todo”, declaró con contundencia.

Contextualizando su experiencia dentro de un marco más amplio de la industria de Hollywood, a sus 28 años, recordó las injusticias que han enfrentado las artistas. “Recuerdo ver y sentir que no estaba representada. Recuerdo titulares espantosos sobre Keira Knightley, que ya era delgada, y la destrozaban a pesar de ser talentosa y hermosa. Lo único que la gente quiere discutir es alguna tontería”, señaló con evidente frustración.

Su postura se alinea con un movimiento que busca desafiar las nociones tradicionales del rol de las mujeres en el entretenimiento. Pugh ve parte de su responsabilidad profesional en “desafiar lo que se percibe que las mujeres deben ser y crear un espacio donde cada persona pueda responder a esas tradiciones”.

Trayectoria profesional

La carrera de Florence Pugh despegó rápidamente desde su debut en 2014 con la película Falling, donde compartió protagonismo con Maisie Williams. Esta primera incursión cinematográfica le valió nominaciones como Mejor Debutante Británica en el BFI London Film Festival. Rápidamente ganó reconocimiento por su papel protagónico en el drama independiente Lady Macbeth, lo que le valió el Premio a la Actriz en los Premios de Cine Británico Independiente, consolidándola como una de las actrices más prometedoras de su generación.

El salto a la fama internacional llegó definitivamente en 2019 con tres películas: Fighting with My Family, donde interpretó a la luchadora Paige; Midsommar, una innovadora película de terror; y Mujercitas, una adaptación de la novela clásica de Louisa May Alcott. Por su actuación en Mujercitas, mereció una nominación al Premio de la Academia y al Reparto BAFTA.

En televisión, ha participado en series como Studio City y Marcella, mientras que también ha dado un paso importante en el Universo Cinematográfico Marvel al interpretar a Yelena Belova en la película Black Widow y en la serie Hawkeye. Recientemente, apareció en las películas Don’t Worry Darling y Oppenheimer, y se espera su regreso en Thunderbolts en 2025.