Nuevos detalles sobre el caso Gisèle Pelicot: ¿quiénes son los 21 agresores no identificados?

En diciembre del año pasado, el caso de Gisèle Pelicot, que conmocionó a Francia, parecía haber llegado a su fin tras un extenso juicio de cuatro meses. Sin embargo, se ha revelado que 21 individuos que violaron a la mujer no han podido ser identificados y permanecen en libertad.

Detalles del caso

Entre julio de 2011 y octubre de 2020, el esposo de la víctima, Dominique Pelicot, administró ansiolíticos a su entonces esposa, Gisèle, con el fin de someterla a abusos sexuales junto a desconocidos que contactaba a través de internet. Tras varios meses de juicios, un total de 51 hombres fueron condenados a 20 años de prisión, aunque varios lograron eludir la justicia.

Identificación de los agresores

Dominique Pelicot documentaba todas las violaciones a su esposa mediante fotografías y grabaciones, las cuales almacenaba en su computadora y discos duros. Durante el juicio, se registraron aproximadamente 200 ataques sexuales, y se determinó que al menos 72 individuos participaron en estos actos, pero solo 51 fueron condenados. De estos, 17 apelaron sus sentencias y se enfrentarán a un nuevo juicio entre septiembre y diciembre de este año.

A pesar de los esfuerzos, 21 de los agresores no han podido ser identificados. Dos de ellos fallecieron durante el proceso judicial, y no se logró identificar a los otros 19. Muchos de estos individuos operaban bajo seudónimos en internet, como ‘Laurent du Vaucluse’ o ‘Luc Pizza’, contactando a Pelicot a través del sitio web coco.fr. La jueza de instrucción a cargo del caso, en una declaración ante el tribunal el 8 de noviembre, comentó: ‘Hay ciertas personas que se veían muy borrosas y no pudimos sacar una foto’.

Dificultades en la identificación

En otros casos, aunque existían imágenes claras de los rostros de los agresores sexuales, no pudieron ser identificados debido a que no estaban registrados en ninguna base de datos policial. Ni los sistemas de reconocimiento facial ni las búsquedas en redes sociales lograron proporcionar información sobre sus identidades. La jueza argumentó: ‘En consulta con la policía judicial, decidimos detener la investigación en un momento determinado. Podríamos haber investigado durante diez años (y no encontrar nada)’.

Otros implicados en el caso

La investigación también reveló que la policía identificó a 11 hombres que fueron contactados por Dominique Pelicot a través de Skype, quienes, según el comisario de división Jérémie Bosse Platière, estaban involucrados en actividades similares con sus parejas. Además, se descubrió que Pelicot había planeado violar a otras mujeres inconscientes, como se evidenció en conversaciones donde mencionaba a ‘una peluquera de 37 años de Lyon’, quien iba a sufrir el mismo destino que su esposa Gisèle. Afortunadamente, estos planes no se llevaron a cabo. Algunos de estos hombres han sido detenidos y serán juzgados en otras jurisdicciones.