Descubre los lujosos secretos de la bolsa de regalos de los Globos de Oro 2025

La esperada bolsa de regalos de los Globos de Oro 2025 ha causado revuelo una vez más, con un valor estimado en un millón de dólares. Este exclusivo obsequio, reservado para las estrellas nominadas y presentadores, incluye una selección de lujosos productos y experiencias diseñados para consentir a las celebridades más destacadas del cine y la televisión.

Contenido de la bolsa de regalos

Según rescató nuestro medio asociado RPP, entre los artículos más llamativos de este año se encuentran viajes exclusivos a destinos paradisíacos, botellas de vino de alta gama y las codiciadas cremas faciales de la línea de cuidado personal de un famoso actor. La extravagante selección también incluye objetos de diseño, tecnología de última generación y experiencias únicas como retiros de bienestar en spas de lujo.

¿Qué contiene la bolsa de regalo de los Globos de Oro 2025?

El interior de la bolsa de regalos tendrá una guía detallada de los que recibirán los nominados este año a los Globos de Oro 2025, donde encontrarán productos de belleza hasta viajes.

Bolsa de regalo Atlas Bespoke Weekender Bag diseñada por Robb Report

Los nominados recibirán de 1 a 5 noches en los hoteles ACX Access y Helsinki Citycopter, The Reserve at Grace Bay by Beach Enclave, Yate Celestia Phinisi, L’Ermitage Beverly Hills, Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, The Ritz-Carlton, Gran Caimán y The Tasman, a Luxury Collection Hotel, Hobart, todos con un precio especial.

Entre los productos de belleza se incluye la crema fluida Beau Domaine, de Brad Pitt, así como una máscara LED CurrentBody. También se ofrecerá un trío de vinos exclusivos de Liber Pater de las cosechas 2015, 2018 y 2019, junto con sábanas de lujo Coyuchi.

Los nominados disfrutarán de un lifting con el Dr. Simon Ourian, un suero de vitamina EXPONENT, y un kit de productos FEMMUE. Además, habrá una experiencia personalizada de entrenamiento en FORWARD-Space y un traje diseñado a medida en Italia por NB44.

Las fragancias de Perfumehead también estarán incluidas, así como un tratamiento en The Maybourne Beverly Hills. Los obsequios continúan con una botella única de Tequila Komos XO y la colección de Reposado Rosa, Añejo Cristalino, Añejo Reserva y Extra Añejo también de Komos, o un viaje sustentable a la fundación de la misma marca en México.

Los nominados también recibirán cigarros Davidoff, una botella de whisky escocés de pura malta de la Destilería Isle of Harris, una experiencia de cata de vinos y una cena en Burdeos.

¿Dónde ver los Golden Globes 2025?

Los Globos de Oro 2025 se transmitirán en televisión por TNT (para América Latina) y CBS (para Estados Unidos). En plataformas de streaming, podrá seguirse por Max (para América Latina) y Paramount+ (para Estados Unidos).