Premios Golden Globes 2025: Estrellas deslumbran en la alfombra roja con looks impactantes

La ceremonia de los Premios Golden Globes 2025 marcó el inicio de la temporada de galardones en Hollywood, llevándose a cabo en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles. En su 82ª edición, el evento reunió a destacadas figuras del cine y la televisión, celebrando lo mejor de la industria. La alfombra roja fue un espectáculo de elegancia, donde las estrellas exhibieron diseños exclusivos, reafirmando su papel como un referente clave en la moda del entretenimiento. Diseñadores como Verónica Canal y Benito Fernández ofrecieron un análisis sobre los looks en un diálogo exclusivo con Infobae.

Destacados de la alfombra roja

Entre los looks más comentados, Dakota Fanning recibió halagos por su diseño, afirmando que “Este es un ejemplo de cómo se puede estar en la alfombra roja y seguir destacándose. Está impecable, sexy, elegante, sofisticada, perfecta“. Por su parte, Kate Winslet expresó su opinión sobre el traje de Fanning, diciendo: “No sé si es la ocasión adecuada, pero me parece que le queda lindo y la favorece“.

La actriz Zendaya fue elogiada por su estilo, con Canal comentando: “Siempre está un paso adelante, da cátedra de modernidad, lujo y glamour. Desde la cabeza hasta los pies no tiene error, marca tendencia“. Demi Moore también destacó, afirmando que su vestido era “espectacular” y que su elección de color era “todo bomba“. Sin embargo, sugirió que un cambio en el largo de su cabello podría haber mejorado su look.

Opiniones de los diseñadores

Elle Fanning mencionó que su vestido era una “tendencia absoluta” con un corte principesco combinado con un corpiño de animal print, lo que sería una tendencia total para la próxima temporada. En contraste, Pamela Anderson no estuvo de acuerdo con su look, afirmando: “No, no, no. No es acertado. El pelo, el vestido, el maquillaje, los accesorios. No, no me gustan los looks“.

Cate Blanchett fue elogiada por su elegancia, con comentarios como “¡Impecable siempre! Con el pelo recogido siempre da clases de elegancia“. Ariana Grande fue descrita como “divina” y su vestido fue considerado perfecto, mientras que Zoe Kravitz sintió que su look podría haber sido mejor con un ajuste en la cola del vestido.

Comentarios sobre otros looks

Timothée Chalamet fue destacado por su combinación de colores, mientras que Glenn Close expresó su entusiasmo por un look “fabuloso y avant-garde“. Miley Cyrus hizo una observación sobre sus accesorios, sugiriendo que parecían pesados. Alexandra Daddario no pudo identificar el vestido que usó, pero lo describió como moderno.

Cynthia Erivo analizó su look, diciendo que podría haber optado por otra cosa, pero que estaba divina. Justine Lupe destacó el corset de un vestido, mientras que Eddie Redmayne elogió su traje, describiéndolo como “muy divino“. Heidi Klum comentó sobre la icónica elección de un vestido verde esmeralda, y Nicole Kidman lo calificó de elegante y radiante.

Más reacciones de la noche

Isabella Rossellini destacó el estilo y la distinción de un look, mientras que Zoë Saldana mencionó que preferiría un zapato cerrado en lugar de uno abierto. Anya Taylor-Joy fue elogiada por su vestido, que fue descrito como espectacular y divino. Colman Domingo hizo un llamado a los hombres a apostar por versiones distintas en sus atuendos, mientras que Andrew Garfield recibió comentarios sobre su esmoquin y su elección de pantalones.

Cassie DiLaura reflexionó sobre la moda y la morfología, sugiriendo que es importante buscar un impacto visual. Michelle Yeoh fue elogiada por su cuello alto, y Kerry Washington expresó su amor por un look atrevido que evocaba los años 80. Margaret Qualley fue destacada por su vestido blanco, mientras que Monica Barbaro enfatizó la modernidad de su atuendo.

Según Verónica Canal, la noche fue “muy linda” y se destacó la elegancia y el aire sofisticado de los asistentes. Emma Stone también fue mencionada por su morfología y la forma en que su vestido se adaptaba a la alfombra roja. Daniel Craig fue descrito como “impecable” y su sastrería fue considerada una tendencia total.

La ceremonia de los Golden Globes 2025 reunió a una gran cantidad de celebridades, incluyendo a Tilda Swinton, Mikey Madison, Jodie Foster, Hudson, Gal Gadot, Ashley Graham, Viola Davis, Kirsten Dunst, Amy Adams, Kristen Bell, Ali Wong, Melissa McCarthy, Selena Gomez, Benny Blanco, Eiza González, Naomi Watts, Cara Delevingne, Angelique Jackson, Morris Chestnut, Nikki Kay, y Abby Elliott.

