Novela de Percival Everett y obra sobre Navalny destacan entre nominados a premios Círculo Nacional Críticos de Libros

La novela aclamada James del escritor afroamericano Percival Everett, la memoria póstuma del líder de la oposición rusa Alexei Navalny, y la obra del periodista británico Adam Higginbotham sobre el desastre del Challenger están entre los nominados para los premios del Círculo Nacional de Críticos de Libros en Estados Unidos. Junto con los finalistas en ocho categorías competitivas, el círculo de críticos ha anunciado un premio honorífico por logros a lo largo de la vida para la escritora y poeta Sandra Cisneros, autora de La casa en Mango Street, así como a la crítica literaria Lauren Michele Jackson, colaboradora de The New Yorker, y a la educadora Lori Lynn Turner.

La editorial de propiedad afroamericana Third World Press recibirá el “Premio Toni Morrison”, que lleva el nombre de la fallecida ganadora del Premio Nobel. Los ganadores de estos premios serán anunciados durante una ceremonia que se llevará a cabo el 20 de marzo en Manhattan. La novelista estadounidense de origen chino Maxine Hong Kingston será la oradora invitada en este evento que celebra su 50º aniversario.

Además, se presentará una reinterpretación de Las aventuras de Huckleberry Finn en la ficción, que incluye obras como Beautyland de Marie-Helene Bertino, Godwin de Joseph O’Neill, My Friends de Hisham Matar, y Us Fools de Nora Lange. El libro Patriot es finalista en la categoría de autobiografía, junto a The Last Fire Season de Manjula Martin y Little Seed de Wei Tchou. Minotaur at Calle Lanza de Zito Madu y Mother Archive de Erika Morillo fueron destacados en la categoría de “no ficción”.

Otros nominados incluyen Achilles Trap: Saddam Hussein, the C.I.A., and the Origins of America’s Invasion of Iraq de Steve Coll, We’re Alone de Edwidge Danticat, y Freaks Came Out To Write: The Definitive History of the Village Voice, the Radical Paper That Changed American Culture de Tricia Romano. También se menciona Relinquished: Politics of Adoption and Privilege of Motherhood de Gretchen Sisson, así como Great Expectations de Vinson Cunningham, que se basa en parte en la campaña presidencial de 2008 de Barack Obama. El premio John Leonard (en homenaje al cofundador de los Críticos) se otorgará al mejor primer libro. By We Carry de Rebecca Nagle es una obra gráfica, y Feeding Ghosts de Tessa Hulls es una biografía de Elaine May escrita por Carrie Courogen. También se menciona Miss Does Not Exist, y When the Clock Broke de Ganz.