Jude Law se prepara para interpretar a Putin en nueva adaptación cinematográfica: “Un Everest que escalar”

El actor británico Jude Law ha sido elegido para interpretar al presidente ruso Vladimir Putin en la adaptación cinematográfica de la novela The Wizard of the Kremlin, que será dirigida por Olivier Assayas. La confirmación de su participación fue realizada por el protagonista Holiday en una entrevista publicada este jueves por Deadline, tras haberse anticipado su rol a través de Variety el año anterior. En la entrevista, Law expresó: “En este momento parece un Everest que escalar”, refiriéndose al desafío que representa el papel.

La película está basada en el libro homónimo escrito por Giuliano da Empoli, publicado en 2022. La narrativa se adentra en los oscuros entresijos del poder en Rusia, vista a través de los ojos de Vadim Baranov, un productor de programas de televisión que se convierte en un asesor clave durante el ascenso al poder de Putin. Baranov será interpretado por Paul Dano, quien asume el papel de un spin doctor de Putin, un personaje que “difumina los umbrales de la verdad” y que presenta a la sociedad rusa como un “gran espectáculo de propaganda”. La premisa oficial del largometraje indica que se propone contar, desde esta perspectiva, los secretos del régimen que ayudó a construir.

Dano, conocido por su reciente interpretación del villano Riddler en Batman (2022), que le valió un reconocimiento crítico, se une a un elenco que también incluye a Alicia Vikander, Zach Galifianakis y Tom Sturridge en papeles clave. La película, escrita por Assayas en colaboración con Emmanuel Carrère, también explorará los dilemas personales de sus personajes, incluyendo el conflicto entre el amor y la ambición.

Al ser consultado sobre el proyecto, Law explicó que aún no ha comenzado la preparación y que el reto que representa es significativo. “Siento que estoy al pie de una montaña, mirando hacia arriba y pensando ‘¡Ay Dios, qué dije!’. A menudo me siento así cuando digo que sí [a un trabajo], pienso ‘Oh, ¿cómo voy a hacer esto?’, pero toca a mí resolverlo”, comentó el actor.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre el proyecto a cargo de Assayas, un cineasta francés conocido por la miniserie Irma Vep y la película Red Avispa. Su experiencia en mezclar política y drama se trasladará a una ambientación en los años noventa. Además, el co-escritor del guion, Carrère, es conocido por su trabajo anterior en Limonov, que aborda temas en la esfera rusa.

Los proyectos recientes de Law han mantenido su carrera activa en los últimos años, participando en producciones destacadas. Recientemente, protagonizó la serie de Disney+ Star Wars: Skeleton Crew, que se estrenará en Navidad de 2024. También participó en Firebrand, donde experimentó una sorprendente transformación física para encarnar a Enrique VIII, lo que lo llevó a ser seleccionado en la longlist de los BAFTA.

En una reciente entrevista con ScreenDaily, Law destacó que los aspectos físicos y emocionales son fundamentales para construir sus interpretaciones. Por ejemplo, en Firebrand, utilizó una mezcla de perfumes que incluía olores de “pus, materia fecal y sudor” para reflejar el deterioro del monarca. “El dolor físico era parte importante de su vida, quería que eso se reflejara en mi actuación”, explicó. Además, el vestuario le añadió un peso adicional a la sensación física del personaje. “Luego, dejarme crecer la barba a la longitud adecuada para rellenar mis mejillas de determinada manera… todo fue acumulativo de cierto modo. Llega un momento en que te miras al espejo y piensas: ‘¿Soy tonto? ¿Esto es tontería?’ Pero cada capa es clave”, argumentó.