Karina Álvarez cuestiona la gestión del Registro Civil tras polémico enrolamiento de migrantes

La periodista Karina Álvarez abordó este martes la situación generada por las largas filas de migrantes en el Estadio Víctor Jara, donde buscaban enrolarse bajo la nueva Ley de Migraciones. La conversación con el director del Registro Civil, Jorge Zúñiga, se volvió tendencia en redes sociales debido a la tensión que se generó durante el diálogo.

Contexto de la situación

El lunes, se registraron extensas filas de migrantes en el Estadio Víctor Jara, lo que llevó a muchos a no poder ser atendidos. Esta situación provocó críticas hacia el Registro Civil por la gestión del proceso de enrolamiento. En el programa Contigo en Directo de Chilevisión, Karina Álvarez cuestionó a Jorge Zúñiga sobre una publicación en Instagram del Registro Civil que invitaba a realizar el trámite con fecha, hora y lugar, la cual aparentemente fue eliminada.

Críticas a la gestión del Registro Civil

Durante la conversación, Álvarez expresó su preocupación por la falta de previsión del Registro Civil ante la alta demanda. En sus palabras, “Es obvio que todo el mundo va a querer ir el primer día. Cómo el Registro Civil no va a dimensionar la necesidad que hay. Hay gente que llegó a las 12 del día de ayer. ¿Qué preocupación hay por la integridad de las personas? ¡Hubo gente durmiendo en la calle!”.

La periodista no solo cuestionó la falta de atención, sino también la gestión del Registro Civil en el contexto del masivo enrolamiento de migrantes. En una intervención en vivo, Álvarez reiteró su crítica, afirmando que “aquí no se puede desentender el Registro Civil de la escoba que dejó”. Aclaró que su comentario era “a título personal” y que no se trataba de un ataque político, sino de una cuestión de dignidad humana.

Condiciones de los migrantes

Álvarez también destacó las condiciones en las que se encontraban los migrantes, mencionando que “hubo personas que permanecieron 24 horas esperando en la calle. ¿Dónde van al baño esas personas? Hay un problema de salubridad también, de higiene. ¿Dónde comen? ¿Dónde duermen?” Esta situación, según la periodista, refleja una falta de responsabilidad por parte de las autoridades al realizar un llamado masivo sin considerar las implicaciones para las personas involucradas.

Datos y cifras

La periodista subrayó que, aunque las autoridades del Registro Civil afirmaron no tener cifras sobre la situación, “sí las tienen las aseguradoras”, sugiriendo que hay información disponible que podría ayudar a entender mejor la magnitud del problema. La conversación entre Álvarez y Zúñiga pone de relieve la necesidad de una mejor planificación y atención a las necesidades de los migrantes en situaciones de alta demanda.