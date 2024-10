Liam Payne: imágenes revelan su estado momentos antes de la trágica caída en Argentina

El 16 de octubre, el mundo de la música se paralizó tras darse a conocer el lamentable fallecimiento de Liam Payne, de 31 años, conocido por ser parte de una de las boybands más populares del Reino Unido, One Direction. Este trágico suceso ocurrió después de que el cantante cayera del tercer piso del hotel Casa Sur, donde se hospedaba en Argentina.



La noticia de su muerte se propagó rápidamente a través de las redes sociales, generando una ola de especulaciones sobre las circunstancias que rodearon su deceso. Algunos usuarios sugirieron que se trató de un suicidio, mientras que otros apuntaron a la novia del artista como responsable de la situación. Sin embargo, una versión diferente de los hechos comenzó a tomar fuerza, cambiando el rumbo de la narrativa inicial.

Detalles de la estancia de Liam Payne en Argentina

Durante su estancia en Argentina, que su novia había afirmado que sería de solo cinco días, se extendió en realidad por dos semanas. En las redes sociales, comenzaron a circular fotografías y audios que mostraban el estado de la habitación donde se alojaba Liam Payne. Las imágenes revelaban un espacio completamente destruido, con drogas esparcidas por el lugar. Además, se difundieron videos que mostraban cómo el personal del hotel había solicitado asistencia de emergencia debido al comportamiento errático del cantante.

En una grabación que supuestamente proviene de empleados del hotel, se escuchaba: “Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol… Está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor”.

Causa de la muerte de Liam Payne

Los informes que surgieron tras el fallecimiento de Liam Payne indicaron que su muerte se debió a un abuso de sustancias, lo que lo llevó a caer del balcón, aparentemente con la intención de aterrizar en una piscina, aunque no tuvo éxito.

Los resultados de la autopsia revelaron que la causa del deceso fue una fractura en el cráneo, además de sufrir politraumatismo y hemorragia interna y externa, lo que resultó en su muerte instantánea tras la caída.

Ese mismo día, se reveló que el cantante se encontraba solo en el hotel, ya que su representante no estaba presente y su novia había abandonado el lugar días antes. En un audio que circuló en redes sociales, se afirmaba: “El representante lo dejó solo. No pudo conseguir droga. Llamó a dos prostitutas, rompió la tele de la habitación, no le quería pagar a las chicas. La droga se la dio alguien del hotel. Ya se habrían identificado y la van a echar”.

Imágenes y testimonios sobre los últimos momentos de Liam Payne

A pesar de las teorías sobre el comportamiento violento de Liam Payne, también se difundieron imágenes que mostraban su estado momentos antes de su muerte. En estas imágenes, se podía ver al cantante recostado en un sofá, aparentemente tranquilo, observando su computadora. Sin embargo, un usuario de Twitter reveló que Liam Payne había “explotado en cólera” solo 20 minutos antes de su fallecimiento, tras recibir un correo electrónico que lo llevó a gritar: “¡A la mi**da con esta m**da!”.

Además, se compartieron otras imágenes donde se le veía calmado en el lobby del hotel junto a otras personas, y posteriormente, esperando el ascensor en el mismo lobby a las 4:28 de la tarde, casi una hora antes de su caída, que ocurrió a las 5:40 de la tarde.

Reacciones en redes sociales

La muerte de Liam Payne ha generado una gran conmoción en las redes sociales, donde los fans han expresado su dolor y han compartido recuerdos del cantante. Las especulaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento continúan, mientras se espera que se esclarezcan los detalles de esta trágica situación.