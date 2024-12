¿Qué hay detrás del robo de computadores clave en el caso de Luis Hermosilla?

La Policía de Investigaciones (PDI) ha informado sobre el robo de dos computadores que contenían información crucial relacionada con el caso de Luis Hermosilla. Los equipos pertenecían a la abogada Alejandra Borda, quien defiende a Leonarda Villalobos, la persona que grabó el audio que expone las supuestas irregularidades asociadas a Hermosilla.

Detalles del robo

Según los primeros informes policiales, el incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas del lunes. A pesar de la relevancia de los dispositivos electrónicos y la información que almacenaban, la abogada dejó los computadores dentro de su vehículo, que estaba estacionado en la vía pública. “Es mi computador personal. Obviamente que hay información importante. Esperemos que no se divulgue la información, el computador yo siempre lo tengo con clave y esperemos que en realidad haya sido simplemente un robo desafortunado”, comentó Borda en una entrevista con 24 Horas.

Posibles implicaciones del robo

La abogada también expresó su preocupación, señalando que hay elementos que la llevan a pensar que el robo podría no ser un hecho aislado. “Solamente se llevaron los computadores y no se llevaron dos celulares que estaban al lado del cargador. O realmente no los vieron y robaron lo primero que vieron a mano, o quizás pensar en algo más conspirativo”, lamentó la jurista. Este comentario resalta la extrañeza de que, a pesar de que los teléfonos estaban visibles, los delincuentes optaron únicamente por los computadores.

Investigación en curso

En este momento, se desconoce el paradero de los responsables del robo. La Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte de la PDI está a cargo de la investigación, la cual tiene como objetivo determinar si el robo fue un acto fortuito o si existe alguna conexión con el caso judicial en cuestión. La situación ha generado inquietud, dado que la información contenida en los computadores podría ser de gran relevancia para el desarrollo del caso de Luis Hermosilla.