¿Qué revelan las amenazas de Maite Orsini a un ex presidente del CPLT?

La diputada Maite Orsini ha sido objeto de controversia tras revelarse que se comunicó con la fiscal regional oriente, Lorena Parra, en el contexto de un caso de violación que involucra a su expareja, Jorge Valdivia. Recientemente, se ha dado a conocer que Orsini también realizó un contacto con Francisco Leturia, quien es abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), en una situación que supuestamente incluyó amenazas.

Detalles del contacto con Francisco Leturia

Francisco Leturia, en una entrevista con Chilevisión, relató que recibió un llamado de la diputada Orsini, en el cual ella lo amenazó con acciones legales en su contra. Leturia recordó que el incidente ocurrió en un momento en que él había criticado públicamente a Orsini por su comportamiento, relacionado con un episodio anterior donde había contactado a la general de Carabineros, Karina Soza, tras un control de identidad a Valdivia.

Leturia mencionó que recibió un mensaje de WhatsApp de Orsini que decía: “hola, soy la diputada Maite Orsini y necesito urgente hablar contigo”. Ante esto, Leturia pensó que se trataba de una broma, dado el contexto polémico en el que se encontraba la diputada. En su relato, Leturia expresó: “Esto es una pitanza porque era en el corazón de la polémica…”.

La amenaza de acción judicial

Durante la conversación telefónica, Orsini supuestamente le dijo a Leturia: “tienes 24 horas para que me pidas perdón públicamente porque si no, mis abogados van a presentar una querella contra ti”. Leturia, al escuchar esto, se mostró incrédulo y reflexionó sobre la situación, afirmando: “Está hablando una persona que no está bien”.

Leturia continuó su relato, indicando que no se sintió intimidado por la amenaza y le respondió a Orsini: “Si acaso fueras de verdad la diputada Maite Orsini, ¿cómo se te ocurre decirme una cosa así? Vamos a dejar esta conversación hasta acá”. A pesar de la amenaza, Leturia decidió no hacer público el incidente en ese momento, ya que consideró que podría desviar la atención de otros temas.

Confirmación del contacto

Posteriormente, Leturia confirmó con un amigo que efectivamente la persona que lo había llamado era la diputada Maite Orsini. En su relato, Leturia expresó que no había hecho público el incidente en su momento porque no quería desviar la atención de otros asuntos importantes.

Este episodio se suma a la controversia en la que se ha visto envuelta la diputada Orsini, quien ya había sido criticada por su contacto previo con Carabineros. La situación ha generado un debate sobre la conducta de los funcionarios públicos y su interacción con las autoridades judiciales.