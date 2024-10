Manuel Monsalve renuncia tras denuncia de abuso sexual y asegura su inocencia

La denuncia por abuso sexual contra el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha generado un gran revuelo en el ámbito político. Monsalve, quien es funcionario del Gobierno, ha decidido renunciar a su cargo tras la acusación presentada por una funcionaria mayor de edad.

Detalles de la denuncia

Monsalve, en una declaración pública, expresó: “Lo he hecho porque durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Tengo que garantizar y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del Gobierno”. En su intervención, el Subsecretario también mencionó que fue informado sobre la denuncia, aunque no conoce los detalles específicos. Afirmó tener “la absoluta convicción de que no he incurrido de ninguna conducta constitutiva de delito” y se mostró dispuesto a demostrar su inocencia en el marco de la investigación.

Contexto de los hechos

Según información publicada por el diario La Tercera, la denunciante relató que los hechos se habrían producido durante una salida que ambos compartieron en un restaurant peruano, donde habrían consumido alcohol en grandes cantidades. La mujer indicó que al día siguiente se despertó en un hotel con evidencias de haber sufrido una agresión sexual.

Investigación en curso

El fiscal Xavier Armendáriz, quien está a cargo de la investigación, confirmó que se ha iniciado un proceso formal y que ya se han llevado a cabo algunas diligencias relacionadas con el caso. La situación ha suscitado un interés considerable en los medios de comunicación y entre la opinión pública, dado el perfil del acusado y la gravedad de las acusaciones.

La renuncia de Monsalve se produce en un contexto donde la denuncia ha sido recibida con seriedad, y se espera que la investigación avance para esclarecer los hechos denunciados.