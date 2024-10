Abogado revela nuevos detalles sobre la denuncia de violación contra Manuel Monsalve

Un caso de violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha generado gran conmoción en el ámbito político chileno, tras la denuncia presentada por una funcionaria del Ejecutivo. El programa Mega Investiga ha revelado detalles significativos sobre este caso que ha sacudido a La Moneda.

¿Qué pasó?

La denuncia contra Monsalve se refiere a un incidente ocurrido el domingo 22 de septiembre, cuando el exsubsecretario contactó a la mujer por teléfono para invitarla a cenar en el restaurante Ají Seco, ubicado en Enrique Mac Iver 366. Es importante señalar que en el restaurante no existen registros de cámaras de seguridad, ya que la administración había borrado las grabaciones antes de que la Policía de Investigaciones (PDI) las solicitara. El abogado de la víctima, Roberto Ávila, quien tiene una larga trayectoria en causas de Derechos Humanos y es compañero de militancia de Monsalve, ha proporcionado nuevos antecedentes sobre el caso, destacando la relación de poder entre el exsubsecretario y la funcionaria.

El abogado Ávila explicó que “cuando alguien tan importante llama a una funcionaria cuya estabilidad laboral depende de ese jefe, esa invitación es casi una orden. Hay una subordinación jerárquica, no es algo que ella pudiera decir que no”.

Detalles de la cena

Durante la cena, Monsalve y la funcionaria compartieron dos pisco sour catedral cada uno, además de un quinto que compartieron. El abogado de la denunciante subrayó que “ella no bebe, y quien induce esa ingesta de alcohol desmesurada es el señor Monsalve, con los propósitos que después quedaron de manifiesto”.

Traslado al hotel

Al finalizar la cena, Monsalve y la funcionaria tomaron un taxi hacia el Hotel Panamericano en calle Teatinos, donde el subsecretario se alojaba. Según una de las versiones, la mujer de 32 años fue forzada a entrar al vehículo, ya que no recuerda cómo llegó ni lo que sucedió en la habitación. Al día siguiente, despertó y se encontró con Monsalve desnudo, mientras que ella presentaba heridas en su brazo y frente. La mujer se retiró y comunicó lo sucedido a algunos compañeros de trabajo ese mismo día. El abogado Ávila afirmó: “Ella estaba inconsciente, su último recuerdo es en el restaurante y después cuando despierta al otro día en el hotel”.

El abogado también enfatizó que, independientemente de si la mujer fue drogada o no, lo relevante desde el punto de vista jurídico es que “ella estaba privada de voluntad, no tenía ninguna consciencia de lo que estaba ocurriendo… eso es violación”.

Defensa de Monsalve

Desde la defensa de Monsalve, se ha argumentado que él también podría haber sido drogado y que no recuerda los hechos. Sin embargo, Ávila refutó esta afirmación, indicando que “eso no se comparece con la realidad, es una coartada de escasa densidad, no lo exime de responsabilidad penal. Si ingiere voluntariamente alcohol y comete delito, es responsable igualmente”.

Contexto familiar de la víctima

La denunciante proviene de una familia humilde de la región de Biobío, donde logró estudiar Ingeniería Comercial y posteriormente comenzó a trabajar en una repartición del Gobierno. En enero de 2024, fue asignada al equipo de asesores de Monsalve. El equipo de Mega Investiga ha confirmado que el padre de la víctima conocía a Monsalve previamente, siendo un reconocido dirigente socialista que participó en la campaña electoral de Monsalve, quien fue parlamentario durante cuatro períodos consecutivos.

Acoso previo

El abogado de la denunciante ha señalado que los incidentes de abuso comenzaron aproximadamente tres semanas antes de la noche en el hotel. Según la denuncia, Monsalve había invitado a la mujer a un centro comercial en la capital, donde, a pesar de que la conversación giró en torno a temas laborales, el encuentro culminó con un beso no consentido por parte del subsecretario. El abogado Ávila ha descrito estos actos como “acosos de índole sentimental, sexual”. A pesar de que no existía una relación sentimental entre Monsalve y la víctima, el abogado enfatizó que “incluso si existiera, no es un eximente ni una atenuante para el hecho”.

En la actualidad, la denunciante se encuentra con licencia médica y recibiendo apoyo psicológico. Su abogado ha declarado: “Ella vivía una vida normal, exitosa profesionalmente… iba en una carrera en ascenso. Todo esto se destruyó, es uno de los delitos más graves que una mujer puede ser víctima, esto marca para toda la vida. ¿Qué esperamos? Que lo acusen y que lo condenen”.

Información de contacto para víctimas

Si alguna persona es víctima o testigo de violencia hacia la mujer, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) dispone del número de orientación 1455. Este número puede ser marcado tanto desde un teléfono fijo como desde un celular, y ofrece orientación para ayudar a víctimas de maltrato o guiar en los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa sobre un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.