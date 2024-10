Gloria Hutt aclara que Cubillos no es la candidata oficial y habla de su sueldo inusual

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, afirmó el miércoles 2 de octubre que Marcela Cubillos no es la candidata oficial de Chile Vamos, ya que no ha formalizado su inscripción con la firma de los presidentes de los partidos. Esta declaración se realizó en el contexto de la decisión de Evópoli de otorgar “libertad de acción” a sus militantes en la comuna de Las Condes, donde Cubillos se postula para la alcaldía en las elecciones programadas para el 26 y 27 de octubre.

Gloria Hutt también abordó la controversia relacionada con el elevado salario de $17 millones que percibía la exministra de Educación en la Universidad San Sebastián (USS). La presidenta de Evópoli expresó que su percepción sobre Cubillos cambió al conocer este dato, indicando que “evidentemente es un caso de alta connotación nacional que ha impactado en la evaluación que distintas personas tienen sobre la actividad que uno espera que ocurra de cierta forma para acceder a cargos públicos”.

En cuanto a las justificaciones que ha presentado Marcela Cubillos respecto a su alto sueldo, que incluyen argumentos sobre la libertad de educación y la naturaleza de los acuerdos entre privados, Hutt aclaró que el partido tiene una interpretación diferente de la libertad. “La interpretación de libertad que ella ha manifestado, que es prácticamente una autonomía a todo evento, cuando habla, por ejemplo, de transacciones entre privados, no es la misma que nosotros entendemos”, comentó Hutt.

La presidenta de Evópoli añadió que “de hecho, la libertad, incluso para transacciones entre privados, tiene reglas. Nosotros entendemos la libertad en el marco del mérito y la responsabilidad, dentro de los atributos que están planteados en nuestra declaración”.

Respecto al salario de Cubillos, Hutt subrayó que “aquí hay una situación que es inusual, si no, no habría causado el revuelo que ha causado”. También planteó la necesidad de entender mejor las razones por las cuales a una persona que no cuenta con la trayectoria académica de otros académicos destacados se le asigna una remuneración significativamente superior al estándar habitual. “Eso es algo que, me imagino, la universidad tendrá mucho más claro”, concluyó.