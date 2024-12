¿Qué revelan las inquietantes imágenes de María de Los Ángeles Iturres en videollamada?

Una preocupante noticia fue la que empezó a circular hace algunos días por la desaparición de María de Los Ángeles Iturres Ruiz, chilena de 30 años que está radicada en Miami desde el 2022. En los carteles de búsqueda que se han viralizado en redes sociales, se indican algunas características específicas de la mujer para lograr dar con su paradero: “Es de 1,60 metros de estatura, delgada, ojos celestes, rubia y con tez de color”.

Contacto a través de videollamada

En medio de la preocupante desaparición, un familiar logró contactarse con María de Los Ángeles a través de una videollamada, pero señaló que no se veía en buenas condiciones. “La vimos y no estaba en muy buenas condiciones. Ya sabemos que está con vida, pero las condiciones en que se le vio no eran las óptimas. Estaba muy demacrada, ida, no tenía buena cara. No sé si algo podrían haberle dado”, mencionó el familiar.

El familiar también expresó su preocupación: “Mi temor está en que la tengan retenida, porque justo se conectó ahora después de tanto tiempo. Al menos sabemos que está viva”, agregó.

Última ubicación conocida

Según la información que se maneja, María de Los Ángeles Iturres Ruiz fue vista por última vez en la zona norte, Northwest, en la calle 26, Avenida Allapattah. Cabe mencionar que aún se desconocen las circunstancias de la desaparición de la joven chilena.

Información de contacto

Cualquier información acerca de la desaparición o un posible paradero de María de Los Ángeles se puede entregar a través de los siguientes números telefónicos: +56990907124 y +56920251127.