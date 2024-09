Marilyn Manson revela su nuevo álbum y un sencillo que sorprende a sus fans

Marilyn Manson lanza su duodécimo álbum, “One Assassination Under God – Chapter 1”, el 22 de noviembre. Ya disponible para preordenar y con nuevo sencillo.

Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, ha hecho un anuncio significativo respecto a su carrera musical. El artista ha revelado que su duodécimo álbum, titulado “One Assassination Under God – Chapter 1”, estará disponible para el público a partir del 22 de noviembre a través de Nuclear Blast Records. Este nuevo trabajo ya se encuentra disponible para preordenar en diversos formatos, así como en productos de merchandising relacionados.

En el marco de este anuncio, Manson ha lanzado su más reciente sencillo titulado “Sacrilegious”, el cual viene acompañado de un video musical que ha sido dirigido por Bill Yukich, un colaborador habitual del artista. Yukich ha trabajado también con otras bandas como HIM, Mötorhead y Ghost. Este lanzamiento sigue a la publicación de dos nuevas canciones el mes pasado, “Raise The Red Flag” y “As Sick As Secrets Within”. La última de estas canciones fue interpretada en vivo por primera vez el 3 de agosto durante un concierto en el Fillmore Silver Spring, Maryland. “As Sick As Secrets Within” fue grabada y coproducida por Tyler Bates, marcando así el primer lanzamiento bajo su nuevo contrato.

El regreso de Manson a los escenarios se produjo el 2 de agosto, cuando inició su gira de verano junto a Five Finger Death Punch en el Hersheypark Stadium, ubicado en Hershey, Pennsylvania. Este evento representó su primera actuación desde la finalización de su gira en otoño de 2019. En la actual gira, Manson cuenta con una nueva banda de acompañamiento que incluye a miembros recurrentes como Gil Sharone en la guitarra y a Reba Meyers de CODE ORANGE, así como a Matt Montgomery, conocido como Piggy D., exintegrante de ROB ZOMBIE, quien se encarga del bajo.

Antes de este anuncio, Manson no había lanzado música desde su álbum de 2020, “We Are Chaos”, que debutó en el puesto número 8 de la lista Billboard 200 y en la lista Top Rock Albums. Durante los últimos tres años, el artista ha estado envuelto en una serie de batallas legales, enfrentándose a acusaciones de varias mujeres, incluida la actriz de “Westworld”, Evan Rachel Wood, quien lo ha acusado de abuso sexual, emocional y físico. En relación a estas acusaciones, Manson ha reiterado que mantuvo una “relación amorosa consentida” con Wood, afirmando que “finalmente, muchas parejas rompimos. Nunca abusé, agredí, violé ni amenacé a mi familia”, según sus declaraciones.

Además, Manson ha negado todas las acusaciones en su contra y ha contrademandado a sus presuntas víctimas. Algunos de los casos en su contra han sido desestimados por jueces. En 2022, el artista confirmó que había abandonado su sello discográfico, Loma Vista Recordings, así como su agencia de talentos, CAA, tras las acusaciones de agresión sexual. Manson ha mantenido que sus relaciones íntimas siempre han sido consensuadas y que ha estado involucrado con parejas de ideas afines.