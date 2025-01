Maya Fernández aclara su permanencia en el Gobierno tras polémica compra de casa de Allende

La ministra de Defensa, Maya Fernández, ha afirmado de manera categórica que no tiene intención de renunciar a su puesto en el Gobierno, a raíz de la controversia generada por la fallida adquisición de la casa del ex Presidente Salvador Allende, que se planeaba convertir en un museo. Esta situación provocó, inicialmente, la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.

Declaraciones de la ministra de Defensa

En una conferencia de prensa, Maya Fernández declaró: “Estoy acá porque me ha nombrado el Presidente de la República, y estaré hasta el momento que él lo decida”. Su nombre, junto al de la senadora Isabel Allende, ha sido incluido en un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional por algunos parlamentarios de derecha que solicitan la destitución de ambas.

La ministra de Defensa abordó el polémico caso de la propiedad que, según la ley, pertenece a los descendientes del exmandatario: Carmen Paz Allende Bussi, María Isabel Allende Bussi, Maya Alejandra Fernández Allende y Alejandro Salvador Fernández Allende. En sus declaraciones, enfatizó: “Jamás he recibido un peso por esta casa. Siendo ministra de Defensa no podía estar en el proceso, por eso se hizo un patrocinio, un mandato con un abogado, nunca participé en reuniones”.

Detalles sobre el proceso de compra

Maya Fernández aclaró que fue el propio Gobierno quien anunció la compra de la propiedad y que siempre ha estado en su declaración de patrimonio. “Se hizo un mandato al abogado para que se hiciera cargo de todos los temas técnicos legales en el proceso que no culminó”, explicó.

La ministra también reconoció que “en todas las etapas se tienen que producir las alertas. La adquisición no ocurrió, por lo que no hubo traspaso de vivienda y no hubo traspaso de recursos”.

Críticas y autocrítica del Gobierno

En relación a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien afirmó que la situación “nunca debió ocurrir”, Maya Fernández manifestó que “ya lo ha hecho parte del Gobierno, el proceso no fue bien llevado, lo cual yo lo lamento y siempre uno se tiene que hacer autocrítica respecto a los procedimientos”.

La ministra de Defensa subrayó: “Uno siempre tiene que ser autocrítico. Lo ha reconocido parte del Gobierno, lo reconozco yo, lo reconoce la familia. Yo nunca me voy a arrepentir de no haber participado, porque no corresponde como ministra de Defensa”. Además, enfatizó que “el legado del Presidente no está en su casa, está en su historia”.

Perspectiva del Gobierno sobre el incidente

Por su parte, en Valparaíso, la ministra del Interior reiteró que “la perspectiva del Gobierno, del punto de vista de reconocer que aquí había un problema efectivo, normativo, se traduce en dejar sin efecto el proyecto y en la responsabilidad política que hace valer el Presidente con la ministra que llevaba adelante el proyecto, que era la ministra de Bienes Nacionales”.

Carolina Tohá también expresó que Maya Fernández “está en el cargo porque tiene el respaldo y la confianza del Presidente”. En relación al caso, la ministra del Interior manifestó un sentimiento de “tristeza, una frustración y, ciertamente, para nosotros una gran preocupación de que esto haya avanzado tanto sin que se advirtiera antes de este problema”.