Ministerio del Interior explica por qué no se aplica la Ley Karin en el caso de Manuel Monsalve

El 14 de octubre, el Ministerio Público recibió una denuncia contra Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, por abuso sexual y violación. La acusadora, una subordinada, relató a la Policía de Investigaciones (PDI) lo sucedido el 22 de septiembre. En este contexto, las autoridades han criticado al gobierno por no implementar la Ley Karin contra Monsalve, quien renunció a su puesto tras la denuncia. No obstante, el sábado, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública explicó las razones por las cuales esta ley no se aplicaría en este caso.

Detalles de la denuncia y la respuesta del Ministerio

El exsubsecretario del Interior, cuando aún estaba en su cargo, volvió en la nave institucional desde Concepción a Santiago, luego de informarle a su familia de la denuncia por violación en su contra. En un comunicado, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública indicó: "Respecto de la investigación iniciada por el Ministerio Público que involucra al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la aplicación de la ley 21.643, también conocida como Ley Karin, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública señala lo siguiente (…)";

