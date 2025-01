Municipalidad de Santiago responde a críticas por comercio ambulante en Barrio Lastarria: “Denos un poco más de tiempo”

La Municipalidad de Santiago ha respondido a las quejas de las juntas de vecinos del Barrio Lastarria, quienes han denunciado un aumento significativo del comercio ambulante en la zona, solicitando “un poco más de tiempo” para abordar esta problemática.



Intervención en el Barrio Lastarria

Arturo Urrutia, director de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Municipalidad de Santiago, declaró a El Mercurio que se están planificando intervenciones en el Barrio Lastarria. Sin embargo, Urrutia también mencionó que enfrentan desafíos para combatir la delincuencia en la comuna, comparando la situación con los toldos azules en el Barrio Meiggs, lo que refleja la complejidad de la extensión urbana.

Desafíos en la gestión municipal

El alcalde Mario Desbordes ha sido crítico con la gestión anterior, señalando que “hubo una demolición de la educación pública” en Santiago. En relación a los toldos azules, Desbordes afirmó que “en Meiggs lo que hay es una anarquía, no existe el Estado”. Urrutia destacó que existen barrios emblemáticos como Franklin y Meiggs que también requieren atención y despliegue de recursos.

Acciones concretas y solicitudes de tiempo

Desde la llegada de Mario Desbordes a la municipalidad, se han llevado a cabo algunas intervenciones que han involucrado a más de 250 funcionarios. Urrutia solicitó a la comunidad que les den “un poco más de tiempo” para poder implementar las medidas necesarias.

Quejas de los residentes

Por otro lado, Héctor Vergara, presidente de la Junta de Vecinos del Parque Forestal, expresó que los residentes del Barrio Lastarria han experimentado una disminución en su calidad de vida debido a la delincuencia, la gran afluencia de personas y el comercio ambulante. Vergara comentó: “Nunca había habido tanto comercio en esta zona como ahora, agudizado por supuesto en las horas de la tarde, a partir de las siete”.

Testimonios de los vecinos

Una vecina del sector compartió su experiencia, afirmando: “yo me encierro en la tarde, no salgo a ninguna parte. No debería ser así, pero dadas las condiciones uno no se puede arriesgar”. Este testimonio refleja la preocupación de los residentes por la seguridad en su barrio, donde también se ha reportado consumo de drogas en las calles y la presencia de motochorros.