Nayib Bukele responde a Michelle Bachelet sobre derechos humanos y seguridad en El Salvador

La polémica declaración que sacudió el debate sobre los derechos humanos en la región.

El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha expresado críticas contundentes hacia la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en respuesta a sus declaraciones sobre la situación de los Derechos Humanos en El Salvador, particularmente en el contexto de la lucha contra las pandillas. Bachelet, quien ha señalado que en El Salvador se han cometido violaciones a los Derechos Humanos en el marco de esta lucha, afirmó: “Cuando uno no respeta, es autoritario y mete a 50 mil jóvenes a la cárcel, la gente dice ‘qué eficiente’, que es el caso de El Salvador. Pero la verdad es que ahí se han violado Derechos Humanos, no ha habido un debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas”.

En respuesta a estas afirmaciones, Nayib Bukele utilizó su cuenta en la red social X para criticar a Bachelet, acusándola de tener un doble estándar. Bukele recordó que durante su mandato como presidenta, Bachelet visitó El Salvador en 2015, un año que, según él, marcó el momento en que el país se convirtió en el más peligroso del mundo. En su mensaje, Bukele destacó: “Cuando esta señora fue presidenta de Chile, llegó a El Salvador en 2015, el año en que nos convertimos en el país más peligroso del mundo, y se deshizo en elogios para el gobierno de ese entonces”.

El Presidente salvadoreño continuó su crítica, afirmando que Bachelet ahora critica a El Salvador en un momento en que, según él, el país ha logrado convertirse en “el país más seguro del Hemisferio Occidental”. Bukele también cuestionó la labor de los organismos de derechos humanos, sugiriendo que estos existen para proteger a los criminales, afirmando: “Es interesante darse cuenta de que estos organismos de ‘derechos humanos’ en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales”.

Estas declaraciones reflejan la tensión entre el gobierno salvadoreño y las críticas internacionales sobre su enfoque en la seguridad y el tratamiento de los derechos humanos en el país.