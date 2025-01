Nicolás Maduro asume su tercer mandato en medio de acusaciones de fraude y tensiones internacionales

Nicolás Maduro ha tomado posesión de su tercer mandato como presidente de Venezuela, en un contexto marcado por acusaciones de fraude electoral y la falta de publicación de las actas oficiales del recuento de votos.

Acto de toma de posesión

El acto de toma de posesión se llevó a cabo frente a la Asamblea Nacional, donde Maduro pronunció un discurso que se destacó por su tono antiimperialista. Durante su intervención, agradeció repetidamente la presencia de sus invitados, tanto nacionales como internacionales.

Discurso de Nicolás Maduro

En su discurso, Maduro se dirigió a aquellos que considera “quinta columnas traidores y traidoras a la patria”. En este sentido, afirmó: “Para los quinta columnas traidores y traidoras a la patria que les gusta hacer el coro a los que mancillan a la patria y que atacan a Venezuela desde el exterior, les digo, nosotros somos los constructores de esta Constitución”.

Legitimidad de su mandato

Maduro subrayó que su poder proviene de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, afirmando: “El poder que me otorga la Constitución no me lo ha dado un gobierno extranjero, ni gringo. A mí no me ha colocado como presidente el gobierno de los Estados Unidos, ni los gobiernos pro-imperialistas de la derecha latinoamericana”.

Defensa de la soberanía venezolana

El presidente también hizo hincapié en que su presencia en el cargo es resultado de la defensa del estado venezolano frente a lo que él describe como una conspiración mundial orquestada por los Estados Unidos y sus aliados en América Latina. En este contexto, Maduro declaró: “Convirtieron la elección presidencial de Venezuela en una elección mundial y se la ganamos, el pueblo de venezolano le ganó al imperialismo”.

Conclusiones del discurso

Finalizando su discurso, Maduro afirmó que “el fascismo está derrotado, la oligarquía está derrotada”, y reiteró su compromiso con la Constitución, afirmando: “siempre hemos cumplido la Constitución”.

Este acto de toma de posesión y el discurso de Maduro se producen en un clima de tensiones políticas y sociales en Venezuela, donde la oposición y diversos organismos internacionales han cuestionado la legitimidad de las elecciones y el proceso electoral.