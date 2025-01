Resultados PAES 2024: ¿Qué colegios destacan en el nuevo ranking de rendimiento académico?

Este lunes 6 de enero se anunciaron los resultados de la PAES 2024, donde se presentó el ranking de los 100 colegios con mejor rendimiento en las pruebas de Matemática 1 y Competencia Lectora. De los 100 establecimientos destacados, 98 son colegios particulares pagados, mientras que solo uno es municipal y otro es particular subvencionado. El colegio que encabeza la lista es el Colegio Pinares de Chiguayante, que logró un promedio de 883,71 puntos. El único establecimiento no particular que se encuentra en una posición destacada es el Liceo Augusto D’Halmar, que pertenece a la Municipalidad de Ñuñoa, ocupando el puesto 44 con un promedio de 815,2 puntos.

Resultados de la PAES 2024

El ranking de los 100 colegios con mejor rendimiento en la PAES 2024 revela que la mayoría de los mejores resultados provienen de instituciones privadas. El Colegio Pinares de Chiguayante se posiciona como el mejor con un promedio de 883,71 puntos. Otros colegios destacados en la lista incluyen:

Tabancura (Vitacura) – 870,83 puntos

(Vitacura) – Constitución (Constitución) – 867,73 puntos

(Constitución) – Los Andes (Vitacura) – 865,65 puntos

(Vitacura) – Cambridge College (Providencia) – 862,03 puntos

(Providencia) – La Girouette (Las Condes) – 858,59 puntos

(Las Condes) – Cordillera (Las Condes) – 856,93 puntos

(Las Condes) – The Kent School (Providencia) – 856,03 puntos

(Providencia) – Santa Úrsula (Vitacura) – 854,98 puntos

(Vitacura) – Instituto Alemán (Puerto Montt) – 854,47 puntos

(Puerto Montt) – Montemar (Concón) – 852,47 puntos

El Liceo Augusto D’Halmar se destaca como el mejor establecimiento no particular en el ranking, mientras que el otro colegio no particular que aparece en la lista es el Palmarés de Quilicura, que se sitúa en el puesto 80 con un promedio de 793,8 puntos.

Desempeño de los liceos emblemáticos

La rendición de la PAES 2024 también ha puesto de manifiesto la caída en el rendimiento de los liceos emblemáticos de la Región Metropolitana. Ninguno de estos liceos se encuentra en el top 100 de los mejores colegios. El establecimiento con mejor posición entre ellos es el Instituto Nacional, que ocupa el puesto 303 con un promedio de 702,4 puntos. Otros liceos emblemáticos y sus posiciones son:

Liceo José Victorino Lastarria – 422°

– 422° Liceo 1 Javiera Carrera – 924°

– 924° De Aplicación – 1.047°

– 1.047° Manuel Barros Borgoño – 1.063°

– 1.063° Internado Nacional Barros Arana (INBA) – 1.149°

Ranking completo de los 100 colegios con mejor puntaje en la PAES 2024

El ranking completo de los 100 colegios con mejor puntaje en la PAES 2024 es el siguiente: