Allanamiento en casa de Pampita por investigación a su exmarido genera gran expectativa

Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán enfrentan un escándalo por su separación y acusaciones de corrupción que complican su situación legal.

Carolina “Pampita” Ardohain ha generado un considerable revuelo en el ámbito del espectáculo en Chile y Argentina al hacer oficial su separación de Roberto García Moritán, su segundo esposo. Esta ruptura se produce en medio de especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de García Moritán. Sin embargo, los rumores de infidelidad no son el único foco de atención, ya que el exesposo de Pampita también se encuentra en medio de serios problemas legales.

García Moritán, quien ocupa el cargo de ministro en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con su ministerio, el de Desarrollo Económico. Según informes de medios transandinos, durante su gestión se habrían contratado de manera irregular a un total de 384 personas. Esta situación ha llevado a que se especule sobre un posible allanamiento en la residencia de Pampita, en el contexto de una investigación que involucra tanto los bienes de García Moritán como una fundación conocida como Fundación Asociar, en la que Ardohain había estado involucrada en la recaudación de fondos.

Es importante señalar que, aunque Pampita no está directamente implicada en las acusaciones, el hecho de que su exesposo sea el presidente de la fundación ha suscitado inquietudes. La mención de una “fundación” en el marco de la investigación podría complicar la situación, aunque se espera que no tenga repercusiones negativas para ella.

Con el escándalo en desarrollo, han comenzado a surgir detalles adicionales que alimentan la controversia. Un vecino del exclusivo barrio Nordelta Golf Club, donde residían Pampita y García Moritán, decidió hablar, aunque optó por mantener su identidad en el anonimato. En una entrevista con el programa A la Tarde, transmitido por América TV, este testigo compartió episodios que revelan una faceta diferente de la pareja. “No es tanto como se muestra en la tele. Yo tengo un perro labrador que se escapa a veces y ellos tienen un perro chiquito. Bueno, el marido de Pampita una vez me puteó mal porque se me soltó el perro”, relató el vecino, sugiriendo que García Moritán no siempre exhibía la imagen tranquila que proyectaba públicamente.

Además, el vecino mencionó que en el barrio existía una percepción de superioridad por parte de la pareja. “Ellos se creen un poco más de nivel, pero somos todos del mismo nivel”, comentó, aludiendo a ciertas actitudes que habrían generado descontento entre los residentes. “Una vez yo fui con mis sobrinos a la plaza y, cuando ellos llevan a sus hijos, quieren que la plaza esté solamente para ellos”, recordó, lo que sugiere que la pareja podría haber tenido comportamientos que no eran bien recibidos por sus vecinos.