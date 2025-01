Vecinos de Reñaca alarmados por peleas nocturnas y falta de permisos en locales de la zona

Los residentes de Reñaca, en Viña del Mar, región de Valparaíso, expresan su preocupación por las peleas nocturnas que han invadido las calles de la zona.

Situación de disturbios en Reñaca

Recientemente, un video que circula en redes sociales ha captado una pelea que involucró a al menos 20 personas frente a un bar local. El periodista de Mega, Karim Butte, se ha comunicado con líderes comunitarios para abordar esta problemática que afecta la tranquilidad de los vecinos.

Quejas de los vecinos

Marisol Miranda, presidenta de la junta de vecinos de Reñaca Costa, ha señalado que la situación de disturbios no es nueva y ha acusado al bar en cuestión de operar sin la patente de discoteca adecuada. Según Miranda, “dentro de las normativas de medio ambiente, para poder generar un recinto que cumpla con las normativas de disco o de eventos bailables, tiene que estar cerrado y contar con el metraje cuadrado por la cantidad de gente, pero esto no lo cumple, porque es mucha la gente que llega”. Además, enfatizó que el local no cuenta con los permisos necesarios para funcionar como discoteca.

Impacto en la comunidad

La dirigente del sector de Cochoa, Patricia Devia, también ha manifestado que las quejas por ruidos molestos son constantes. “No pueden dormir tranquilos, y esto no es solamente aquí en el centro de Reñaca, esto se extiende más allá hasta el sector de Cochoa”, afirmó Devia, reflejando la preocupación de los residentes por la falta de descanso debido a los ruidos provenientes de los locales nocturnos.

Acciones de las autoridades

La concejala Nancy Díaz ha indicado que se están revisando las patentes de los locales en la zona. “Estamos revisando las patentes, se está haciendo una restructuración… Entiendo que este local solo tiene patente de servicio de alcoholes -y no de discoteque-, de todas maneras nuestra misión es fiscalizar y eso es lo que vamos a hacer ahora”, declaró Díaz, subrayando el compromiso de las autoridades para abordar la situación y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.