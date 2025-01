Sonia Paillao formalizada por parricidio tras desconectar a su hijo tetrapléjico en La Pintana

Escabrosos detalles se conocieron hoy en la formalización de Sonia Paillao, mujer de la comuna de La Pintana, región Metropolitana, acusada de parricidio. A la inculpada se le imputa el desconectar a su hijo Marco Cantillana, quien desde hace seis años estaba tetrapléjico. Los antecedentes fueron divulgados por BioBioChile, que describió lo ocurrido en La Pintana, después de que la mujer desconectó a su hijo, quien dependía de un respirador artificial. Hace casi un mes se habría registrado un hecho similar en el sector, que terminó con la muerte de un joven de 21 años.

Detalles del caso

La captura de Sonia Paillao en La Pintana se produjo gracias al testimonio de dos testigos, uno de los cuales halló a la acusada llorando. “Me acerqué a ellos y se sentaron en una banca de la plaza frente al domicilio (…) Sonia me saludó, le pregunté qué le pasaba”, indicó el testigo.

El testigo continuó relatando que Sonia expresó: “Estoy cansada, no doy más. No soy capaz de seguir cuidándolo, quiero que descanse. Estoy aburrida de cuidarlo, porque no puedo hacer mi vida tranquila”.

Otro testigo que se encontraba presente también aportó información relevante. “Yo me quedé en la reja de su casa mirando hacia adentro al igual que el acompañante de ella. En ese momento Sonia abrió el ventanal de la pieza de su hijo Marquito (…) se acercó a él, le dio un beso en la frente y luego se recostó en su pecho a llorar”, agregó el sujeto.

El momento crítico

El testigo continuó describiendo la situación crítica que se vivió: “Hizo algo con las máquinas del Marquito, las que le ayudaban a respirar, comenzando a sonar un pito como de alerta (…) El tubo, la manguera del oxígeno, estaba a un costado de la cama, (apuntando) hacia el suelo… observando que el Marquito se estaba ahogando y convulsionando, por lo que veía que se quejaba y se movía mucho. Al ver esto entré y me acerqué al ventanal de la pieza para ayudarlo”.

Los testimonios de los testigos han sido fundamentales para la investigación del caso, que ha conmocionado a la comunidad de La Pintana. La formalización de Sonia Paillao por parricidio ha generado un amplio debate sobre la situación de los cuidadores de personas con discapacidades severas y las dificultades que enfrentan en su día a día.