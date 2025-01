¿Qué sorpresas traerá la esperada quinta temporada de Stranger Things en su cierre definitivo?

La serie Stranger Things concluirá en 2025 con su quinta temporada, la cual se anticipa como el cierre de todos los hilos narrativos de esta exitosa producción. Creada por los hermanos Duffer para Netflix, la serie ha abordado temas de ciencia ficción, misterio y thriller, logrando mantener un alto nivel de audiencia desde su debut hace casi nueve años. Dada su popularidad, era predecible que surgieran desafíos durante la realización de los nuevos episodios. Desde el desarrollo del guion en 2022 hasta la finalización de la filmación en diciembre de 2023, se han presentado varios puntos complicados que han sido necesarios superar.

El salto temporal y el crecimiento del elenco

Para Matt Ross, no ha sido sencillo trabajar con el elenco infantil, que ha pasado a ser adolescente, dado que los actores han crecido considerablemente en los últimos años. Entre las primeras tres temporadas, se ha notado un crecimiento exagerado de los niños protagonistas a medida que avanzaba la historia. Sin embargo, las críticas hacia la cuarta temporada se centraron en la interpretación de los personajes secundarios. Por esta razón, la parte final de la serie será significativa. “Estoy seguro de que haremos“, explicó TVLine en junio, refiriéndose a la decisión narrativa que tomaron para seguir adelante. Además, añadió: “Idealmente, habríamos rodado [las temporadas cuatro y cinco] una detrás de otra, pero simplemente no había manera factible de hacerlo“.

No está confirmado si veremos a Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max graduándose de la escuela o de la universidad, aunque se espera que sus vidas sean retomadas en una etapa más madura.

Impacto de la huelga en Hollywood

En mayo, la producción tuvo que detenerse debido al inicio de la huelga en Estados Unidos, que se extendió por algunos meses. Este parón afectó notablemente a la industria del cine, ya que la gran mayoría de actores, escritores, directores y productores se unieron en protesta en defensa de sus derechos laborales. Una vez que se llegó a un acuerdo entre los sindicatos SAG-AFTRA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), se anunció el 27 de septiembre de 2023 que retomarían las filmaciones, con un mensaje que decía: “¡Estamos de vuelta!“. En total, el rodaje duró un año. Actualmente, la quinta temporada se encuentra en posproducción y, aunque se espera su estreno para el próximo año, no se sabe exactamente qué fecha será lanzada en la plataforma de streaming.

Desarrollo de la trama y personajes

Los episodios de la primera temporada de la ficción tenían una trama principal que involucraba a los personajes principales; sin embargo, a lo largo de las temporadas se han ido añadiendo rostros y subtramas, las cuales han sido resueltas. “Siempre introducimos un nuevo personaje, queremos asegurarnos de que va a ser un integrante de la narración“, dijeron los creadores al portal IndieWire a mediados de 2022. No obstante, esto provoca que se sientan “nerviosos” respecto a la inclusión de nuevos roles, ya que añadir personajes implica restar tiempo de pantalla a los protagonistas. “Tenemos aquí, en cualquier momento que pasemos, le estamos quitando a otros“, detalló. Inevitablemente, las historias han hecho que los episodios sean largos, y este mismo patrón podría continuar en la entrega final. “Estamos haciendo, básicamente, ocho películas“, reveló la actriz Maya Hawke en un podcast llamado Podcrushed.

Expectativas y especulaciones sobre el final

El final de Stranger Things se presenta como un desafío, dado el éxito de otras series como Breaking Bad, Succession y Mad Men, así como los fracasos épicos de Game of Thrones, Lost y Dexter. Por esta razón, es importante evaluar la dirección que tomarán esta vez. Las decisiones narrativas serán cruciales para conectar la calidad y elevarla. Uno de los regresos importantes será el de Mayfield, interpretada por Sadie Sink, cuyo destino anterior fue trágico, y se espera que haya un claro desarrollo sobre su despertar del coma. Además, Jamie Campbell-Bower volverá a interpretar a Vecna, el villano que aterrorizó la cuarta temporada.

El público ya conoce al antagonista, lo que plantea la pregunta de si podría considerarse la aparición de un enemigo aún más grande. Finalmente, las especulaciones han rodeado a la serie incluso antes de que se planteara la posibilidad de la muerte de Eleven (Millie Bobby Brown). Esto no sería ninguna sorpresa, ya que podría dejar descontentos a los fans que esperan ver un final feliz para ella y Mike (Finn Wolfhard), su novio, así como una revelación sobre Will (Noah Schnapp), su mejor amigo. Ambos han tenido un pasado complicado, y se espera que el triángulo amoroso regrese junto a la tercera temporada de Juego de Calamar y la continuación de Merlina. Hasta ahora, solo se han revelado algunas imágenes, y no se ha dado a conocer ningún teaser o tráiler.