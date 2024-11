Fechas clave para postular al Subsidio DS1 y hacer realidad tu sueño de vivienda

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha dado a conocer las fechas de postulación para el segundo llamado nacional del Subsidio DS1, un beneficio destinado a las familias de clase media que buscan adquirir una vivienda, ya sea nueva o usada, o construir un hogar en un terreno propio. Este subsidio proporciona un aporte en unidades de fomento (UF) que puede ser complementado con recursos propios o un crédito hipotecario, dependiendo del tramo al que se postule y de la ubicación geográfica de la propiedad deseada.

Modalidades de postulación y fechas

El último llamado del subsidio habitacional en 2024 contará con tres modalidades de postulación, cada una con fechas de inicio diferentes pero consecutivas. Todas las modalidades finalizarán el mismo día y a la misma hora. Las modalidades son:

Postulación automática

Esta modalidad está destinada a los postulantes que no fueron seleccionados en el primer llamado nacional 2024 del DS1. El periodo para realizar la solicitud comenzará a las 08:30 del miércoles 20 de noviembre y se cerrará a las 16:00 del viernes 29 de noviembre.

Postulación en línea

La postulación en línea está dirigida a nuevos postulantes. Las solicitudes se abrirán a las 08:30 del jueves 21 de noviembre y se cerrarán a las 16:00 del viernes 29 de noviembre.

Postulación por formulario de atención ciudadana

Esta modalidad es para aquellos que no pueden postular a través de las dos vías anteriores. Los interesados podrán solicitar el formulario del Minvu a partir de las 08:30 del viernes 22 de noviembre, hasta las 16:00 del viernes 29 de noviembre.

Requisitos para acceder al Subsidio DS1

El subsidio requiere que los postulantes cumplan con dos requisitos generales: no ser propietario de una vivienda o terreno con destino habitacional y tener capacidad de ahorro. Estos requisitos son aplicables a los tres tramos del subsidio, aunque para los tramos 2 y 3 se añade la condición de poder complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o recursos propios. El tramo 1 está diseñado para familias más vulnerables que no podrían cumplir con esta última condición.

Exigencias adicionales

Los requisitos que deben cumplir todos los interesados son:

– Tener al menos 18 años de edad.

– Poseer una cédula de identidad vigente.

– Contar con Clave Única.

– Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

– Acreditar un ahorro mínimo, que debe estar depositado en la cuenta de ahorro para la vivienda antes de las 14:00 horas del 30 de octubre.

– Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer a los siguientes porcentajes de vulnerabilidad socioeconómica:

– Tramo 1: no superar la calificación socioeconómica del 60%.

– Tramo 2: no superar la calificación socioeconómica del 80%.

– Tramo 3: no superar la calificación socioeconómica del 90%.

Ahorro mínimo requerido

En cuanto al ahorro mínimo necesario para acceder a la compra de una vivienda, el Minvu ha establecido que las familias que postulen al tramo 1 deben tener un ahorro de 30 UF (aproximadamente $1.140.000); para el tramo 2, el ahorro mínimo es de 40 UF (cerca de $1.520.000); y para el tramo 3, se requiere un ahorro de 80 UF (alrededor de $3.037.000).

Para aquellos que deseen construir un hogar en un terreno propio, el ahorro mínimo exigido es de 30 UF para el tramo 2 y 50 UF para el tramo 3 (cerca de $1.900.000).

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ha afirmado que “como Gobierno hemos tomado medidas concretas para apoyar a las familias de sectores medios, como el aumento a 3.000 UF del precio máximo para adquirir viviendas, ampliando la oferta habitacional y otorgando un subsidio adicional para financiar su compra.”

Este conjunto de medidas busca facilitar el acceso a la vivienda para las familias de clase media en el país.