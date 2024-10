Antigüedad mínima de la cuenta de ahorro: clave para postular al Subsidio DS1

La antigüedad mínima requerida para la cuenta de ahorro en el Subsidio DS1 es de 12 meses, lo que excluye a quienes abrieron su libreta en 2024.

A la espera del anuncio del segundo llamado nacional de postulación al Subsidio DS1, los interesados en acceder a este beneficio habitacional deben revisar si cumplen con los requisitos establecidos, entre los cuales se encuentra la condición relacionada con la cuenta de ahorro para la vivienda. Este subsidio está diseñado para facilitar la compra de la primera vivienda, ya sea nueva o usada, ya sea una casa o un departamento, mediante un aporte en unidades de fomento, cuyo monto varía según el tramo al que se postule.

El Subsidio DS1 exige que los postulantes cumplan con dos requisitos generales: no ser propietarios de una vivienda o terreno destinado a la vivienda y tener capacidad de ahorro. Estos requisitos son aplicables a los tres tramos del subsidio, aunque para los tramos 2 y 3 se añade la condición de que los postulantes deben poder complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o con recursos propios. Esto se debe a que el tramo 1 está orientado a las familias más vulnerables, lo que permite cierta flexibilidad en los requisitos.

Adicionalmente, todos los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones: tener al menos 18 años de edad, poseer una cédula de identidad vigente, contar con Clave Única y acreditar un ahorro mínimo. Aunque aún no se ha definido la cifra exacta que se requerirá para el segundo llamado nacional, en el primer llamado los montos exigidos fueron de 30 UF, 40 UF y 80 UF, dependiendo del tramo al que se postuló. Además, es necesario estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer a los siguientes porcentajes de vulnerabilidad socioeconómica: para el Tramo 1, no superar el 60% de calificación socioeconómica; para el Tramo 2, no superar el 80%; y para el Tramo 3, no superar el 90%.

En cuanto a la antigüedad mínima de la cuenta de ahorro para la vivienda, se establece que esta debe tener al menos 12 meses de antigüedad. Por lo tanto, en este segundo llamado, no podrán postular aquellas familias que hayan abierto su libreta de ahorro en el año 2024. La fecha límite para que las cuentas de ahorro sean válidas para la postulación será comunicada próximamente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), junto con el anuncio del proceso de solicitud del Subsidio DS1.

Finalmente, tanto para el Subsidio DS1 como para otros subsidios habitacionales, se recomienda que las familias mantengan una cuenta de ahorro para la vivienda en una institución financiera que esté conectada en línea con el Minvu. Las instituciones recomendadas incluyen BancoEstado, Banco Scotiabank, Coopeuch y Caja Los Andes.