Gobierno abre proceso de apelación para quienes no fueron seleccionados en el Subsidio Eléctrico

El Subsidio Eléctrico ha anunciado la apertura para presentar recursos de reposición en caso de no haber sido seleccionado.



Segunda Convocatoria del Subsidio Eléctrico

La segunda convocatoria del Subsidio Eléctrico fue publicada la semana pasada, con el objetivo de proporcionar apoyo económico a los hogares que enfrentan mayores dificultades para cubrir sus gastos en electricidad. Esta iniciativa permite a los hogares seleccionados recibir descuentos en sus facturas eléctricas de forma mensual o bimensual, lo que representa un alivio significativo para las familias más vulnerables.

Opciones de Apelación para no Seleccionados

El Gobierno ha establecido un procedimiento para aquellos que, a pesar de haber participado en esta convocatoria, no fueron elegidos como beneficiarios. Los hogares que no resultaron seleccionados tendrán la oportunidad de iniciar un proceso de apelación en un futuro cercano, lo que les permitirá ser considerados nuevamente. Según el artículo 8° del decreto N°136/2024 del Ministerio de Energía, los interesados podrán presentar un recurso de reposición ante la resolución que determinó los hogares beneficiados y los que no.

Requisitos para Postular al Subsidio

Para poder postular al Subsidio Eléctrico, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos:

Pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares .

. Estar al día en el pago de la cuenta de electricidad.

Monto del Beneficio

El monto del descuento que se otorgará varía según la composición del hogar y se aplicará en las facturas de electricidad entre enero y junio de 2025. Los montos son los siguientes:

Hogares de un integrante: $39.807 .

. Hogares de dos a tres personas: $51.749 .

. Hogares de cuatro o más miembros: $71.652.

Cómo Apelar si No Fue Seleccionado

Para aquellos interesados en apelar los resultados de la selección, es fundamental seguir los siguientes pasos:

Verificar los resultados en la página oficial del Subsidio Eléctrico.

Consultar las fechas del proceso de apelación, que comenzará el jueves 9 de enero , según lo anunciado por el Ministerio de Energía .

, según lo anunciado por el . Preparar la documentación necesaria para respaldar la apelación, incluyendo comprobantes de situación socioeconómica.

Además, existe una plataforma en línea habilitada por el Ministerio para resolver cualquier duda relacionada con el proceso de apelación o el Subsidio en general. Esta iniciativa representa una oportunidad significativa para aquellas familias que se enfrentan a dificultades económicas y necesitan asistencia para gestionar sus gastos en electricidad.