Syntagma Musicum Usach presenta un viaje musical desde Dowland hasta Purcell en Usach

El próximo miércoles 30 de octubre, el Teatro Aula Magna Usach será el escenario donde Syntagma Musicum Usach presentará un concierto titulado De Dowland a Purcell, que comenzará a las 19:30 horas. Este evento se centrará en la obra de destacados compositores británicos de los siglos XVI y XVII, incluyendo a John Dowland (1563-1626), John Bennet (1575-1614), John Jenkins (1592-1678), Matthew Locke (1622-1677), Henry Purcell (1659-1695), Daniel Purcell (1664-1717) y Henry Eccles (1670-1742).

Compositores británicos de los siglos XVI y XVII

La figura de John Dowland es fundamental en la música británica del Renacimiento, aunque su lugar y fecha de nacimiento son inciertos. Su legado musical ha perdurado a través de los siglos, siendo parte del repertorio de laudistas y guitarristas, y es especialmente conocido por la melancolía que caracteriza sus canciones.

Por su parte, Henry Purcell, quien vivió entre 1659 y 1695, es ampliamente reconocido por su producción operística y es considerado un emblema del Barroco inglés. Junto a ellos, otros compositores menos conocidos como Matthew Locke, John Bennet, John Jenkins, Henry Eccles y Daniel Purcell, este último a menudo eclipsado por su hermano Henry, también aportaron significativamente al desarrollo musical de la época.

Contexto histórico y musical

El director de Syntagma Musicum Usach, Jaime Carter, destaca la resiliencia de estos compositores frente a los desafíos sociales de su tiempo, mencionando que “lo que más destaca es la fuerza tremenda de estos compositores para resistir a todos los embates sociales que les tocó vivir: prohibiciones de la música, destrucción de instrumentos, éxodo de artistas que tuvieron que dejar su trabajo. Fueron tiempos muy dolorosos”.

El concierto De Dowland a Purcell se enmarca en un periodo tumultuoso de la historia inglesa, donde Jaime Carter explica que “desde el siglo XVI, la música inglesa venía teniendo una importancia muy grande, pero el siglo XVII es muy tempestuoso”. Durante este tiempo, el rey Carlos I fue ejecutado, lo que llevó a la instauración de una república bajo el dominio de Oliver Cromwell, y posteriormente, a la restauración de la monarquía con Carlos II.

Carter también menciona que “hay un problema religioso fuerte, entre anglicanos, protestantes, puritanos y católicos. Un problema en la política, con una guerra civil de por medio”. Este contexto histórico, marcado por la guerra civil y la regencia de Cromwell, tuvo un impacto significativo en la música de la época.

El programa del concierto

El programa del concierto incluirá obras de los compositores mencionados, comenzando con John Dowland y culminando con Henry Purcell. Entre las piezas que se interpretarán se encuentran:

– John Dowland: Can she excuse my wrongs

– Matthew Locke: Suite The Tempest (Overture – Galliard – Gavote – Sarabanda – Lilk)

– John Bennet: Venus’ birds

– John Jenkins: Fantasia Nº 9

– John Dowland: Flow my tears

– Daniel Purcell: Sonata in F (Adagio – Largo – Allegro – Adagio – Giga)

– Henry Purcell: Sweeter than roses

– Henry Eccles: Sonata in Gm

– Henry Purcell: I attempt from love’s sickness (Aria de la ópera The Indian Queen)

– Henry Purcell: Suite Abdelazer, Z. 570 (Air – Minuet – Air – Rondeau)

El concierto también celebrará el 108º aniversario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, y contará con la participación de Javiera Portales como invitada en flauta dulce. Las entradas para el evento son gratuitas y se pueden descargar.

El legado musical de Purcell

Jaime Carter concluye que el programa culminará con obras de Henry Purcell, quien, a pesar de su corta vida de 36 años, logró “sintetizar los diversos gustos de la época y dotar a la música inglesa de una personalidad distinguible”. Además, destaca que la música de Purcell sirve como un puente hacia el compositor Georg Friedrich Haendel (1685-1759), quien, aunque de origen alemán, es considerado un heredero de la tradición musical inglesa.

El conjunto Syntagma Musicum Usach estará compuesto por:

– Gonzalo Cuadra: canto

– Hernán Muñoz: violín barroco

– Paulina Mühle-Wiehoff: cello barroco

– Jaime Carter: clavecín y dirección musical

– Javiera Portales: flautas dulces (invitada)

Este evento promete ser una celebración de la rica herencia musical británica, destacando la obra de compositores que han dejado una huella indeleble en la historia de la música.