¿Cómo liberar espacio en tu celular por culpa de WhatsApp?

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería de Meta, puede consumir rápidamente el almacenamiento de tu teléfono debido a la constante recepción de fotos, videos, audios y documentos. Esto puede generar problemas como un rendimiento más lento del dispositivo.



Cómo encontrar la papelería de WhatsApp y liberar espacio en el celular

Aunque WhatsApp no tiene una papelera de reciclaje visible, la aplicación crea una serie de archivos multimedia (fotos, videos, audios y documentos) que se almacenan de manera automática en el dispositivo. Esto puede resultar en una saturación rápida de la memoria, sobre todo si no se realiza una limpieza regular. Además, la app también realiza copias de seguridad periódicas, que, si no se gestionan adecuadamente, pueden consumir una cantidad significativa de espacio. Por lo tanto, los usuarios de dispositivos Android pueden acceder a una “papelera oculta” en el sistema para liberar espacio.

Pasos para liberar espacio en WhatsApp

Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Abre el administrador de archivos de tu teléfono, que suele llamarse “Archivos” o “Gestor de archivos”.

2. Accede a la carpeta Almacenamiento interno o Almacenamiento principal.

3. Sigue la ruta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

4. Dentro de esta carpeta, encontrarás subcarpetas como Imágenes, Videos, Audios y Documentos.

5. Selecciona los archivos que deseas eliminar y presiona la opción Eliminar.

Este proceso vacía la “papelera” oculta de WhatsApp, eliminando archivos innecesarios de forma permanente, lo que ayuda a liberar espacio y mejorar el rendimiento del teléfono.

Otras formas de liberar espacio en tu dispositivo

Además de los archivos multimedia, WhatsApp también genera copias de seguridad que pueden ocupar un espacio considerable. Para eliminar estas copias de seguridad, sigue estos pasos:

1. Accede nuevamente al Administrador de archivos y ve a la ruta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Bases de datos.

2. Encuentra las copias de seguridad más antiguas (generalmente con nombres que incluyen fechas) y elimínalas.

Recuerda que eliminar estas bases de datos no afectará las conversaciones actuales, pero sí reducirá el espacio utilizado por la aplicación.